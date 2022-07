Cảnh sát chữa cháy miền Trung thi bơi, lặn cứu người

Chiều 1/7, tại TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II năm 2022 của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH. Có 7 đội tham gia tranh tài, đến từ công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Ninh Bình và TP Đà Nẵng.