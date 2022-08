Cảnh sát buộc 15 sà lan chở quá tải trên sông phải hạ tải

Qua công tác tuần tra trên sông Tiền, Trạm Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang phát hiện và buộc 15 sà lan phải hạ tải do chở quá vạch mớn nước an toàn.

Sáng 18/8, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang tuần tra trên sông Tiền đoạn qua thị xã Tân Châu. Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 15 phương tiện sà lan về hành vi chở quá vạch mớn nước an toàn. Sau khi lập biên bản, cảnh sát buộc các chủ phương tiện, thuyền trưởng phải hạ tải đúng vạch dấu mớn nước an toàn mới được tiếp tục lưu thông. Sà lan hạ tải đúng vạch dấu mớn nước an toàn mới được tiếp tục lưu thông. Ảnh: Tiến Tầm. Theo cảnh sát, hiện nay bắt đầu vào mùa mưa bão, việc chở quá vạch dấu mớn nước an toàn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng Cảnh sát đường thủy tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Sà lan 500 tấn chìm trên sông Tiền Sóng to, gió lớn làm nước tràn vào sà lan chở cát lưu thông trên sông Tiền. Ba người đã kịp thoát ra ngoài khi phương tiện này bị chìm.