Cảnh sát bị xịt hơi cay: 'Mắt rát lắm nhưng tôi quyết tâm bắt trộm'

Trung úy Trần Nhật Duy bị viêm giác mạc, da bị bỏng sau khi dính hơi cay. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau 2 ngày bị kẻ trộm xịt hơi cay, trung úy Trần Nhật Duy - cảnh sát khu vực thuộc phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM - vẫn tiếp tục công việc tại trụ sở. Phần mặt nam cảnh sát còn sưng tấy, da mặt đỏ.

“Tôi đi khám, thì được bác sĩ kết luận mắt bị viêm giác mạc, da mặt bị bỏng do hóa chất sau khi hứng trọn hơi cay của nghi can trộm”, trung úy Duy chia sẻ.

Mắt cay vẫn lao theo bắt trộm

Chia sẻ lại thời điểm bắt trộm, trung úy Duy cho biết chiều 10/5, nam cảnh sát được ban chỉ huy Công an phường 2, quận Tân Bình, phân công tuần tra địa bàn, phòng ngừa tội phạm.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của trung úy Duy phát hiện 3 thanh niên khả nghi, chạy 2 xe rảo xung quanh trước cửa hàng tiện lợi trước địa chỉ tại B22 đường Bạch Đằng. Nhóm nghi can sau đó tiếp cận chiếc xe tay ga, chuẩn bị gây án.

Lúc này, tổ công tác ập đến định kiểm tra. Biết bị lộ, nhóm người nhanh chóng tẩu thoát. Trong đó, xe chở 2 thanh niên lao thẳng vào trung úy Duy, hòng thoát thân.

Va chạm khiến 3 người ngã ra đường, 2 nghi can trộm bỏ xe chạy bộ lên xe đồng bọn chờ sẵn. Quyết không để nhóm này tẩu thoát, trung úy Duy tiếp tục truy đuổi. Lúc này, nghi can cầm bình xịt hơi cay vào mặt cán bộ cảnh sát.

“Khi đó, mặt tôi hứng toàn bộ hơi cay. Mắt bị rát, không nhìn rõ đường, nhưng tôi vẫn lao theo quán tính, quyết không để nhóm này tẩu thoát”, trung úy Duy nói.

Đinh Văn Vĩnh bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Với hành động dũng cảm, trung úy Duy đã khống chế được một nghi can. Bước đầu, cảnh sát xác định người bị bắt là Đinh Văn Vĩnh (46 tuổi, quê Thái Bình), có 6 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Cảnh sát nào cũng hành động như tôi

Sau sự việc, hành động dũng cảm bắt tội phạm của trung úy Duy được camera an ninh ghi lại. Người dân sau đó đăng tải clip lên mạng xã hội, nhiều người vào tuyên dương hành động quên mình của trung úy Duy.

Dù được người dân tung hô, trung úy Duy lại khiêm tốn cho rằng đây chỉ là hành động bình thường của cán bộ công an. Bất cứ cán bộ cảnh sát nào trong trường hợp này đều sẽ hành động như anh.

“Lúc đó, tôi không ngại nguy hiểm. Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ làm sao để bắt được nhóm trộm này, để bảo vệ tài sản và bình yên cho người dân”, trung úy cảnh sát chia sẻ.

Trung úy Duy cho biết mình làm cảnh sát khu vực ở phường 2, quận Tân Bình, được khoảng 5 năm. Trong thời gian đó, anh cùng ban chỉ huy, cán bộ công an phường tham gia triệt phá nhiều vụ án, băng nhóm tội phạm.

“Có những vụ, anh em công an đứng bên bờ vực sinh tử, nhưng đều quyết tâm hoàn thành. Việc tôi bắt trộm mà bị xịt hơi cay cũng không có gì to tát. Nhiều anh em còn lập được nhiều chiến công lớn, nhưng họ âm thầm cống hiến, còn tôi được camera an ninh ghi lại nên được nhiều người biết đến thôi”, đại úy Duy khiêm tốn chia sẻ.

Đại uý Lê Hữu Lộc, Trưởng Công an phường 2 chia sẻ về quá trình đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ảnh: Công an cung cấp.

Đại úy Lê Hữu Lộc, Trưởng Công an phường 2, quận Tân Bình, chia sẻ thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường 2 có nhiều chuyển biến do tác động chung của nền kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, phường 2 có Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhiều các loại hình kinh doanh dịch vụ thương mại và giáp ranh nhiều địa bàn khác.

Nhận định tội phạm trộm cắp, cướp giật thường xuyên lựa chọn nơi đây làm địa điểm manh nha gây án, Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy Công an phường 2 chủ động lên kế hoạch đảm bảo tình hình trật tự trị an trên địa bàn.

Thời gian qua, đại uý Lê Hữu Lộc đã liên tục quán triệt, chỉ đạo cho các tổ công tác, cảnh sát khu vực xác định, nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các khu dân cư, tổ dân phố mình quản lý. Đồng thời, thường xuyên xây dựng các kế hoạch điều tra cơ bản, nắm bắt thông tin về các con người, thành phần bất hảo đang lưu trú, tạm trú trên địa bàn để có phương án, kế hoạch xử lý triệt để.