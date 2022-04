Cảnh rượt đuổi nguy hiểm bằng ôtô trong phim Hollywood

The Fast and the Furious (2001): Insider đánh giá các màn rượt đuổi trong phim đầu khá thuần thục, hấp dẫn hơn phần phim sau này. Trong đó, cảnh Brian (Paul Walker) đuổi theo Dom (Vin Diesel) gây ấn tượng. Cả hai dừng lại ở một ngọn đèn đường và rượt đuổi nhau đến đường ray xe lửa có đoàn tàu đang di chuyển, nhưng Dom đâm vào vật cản khiến xe của anh bị lật tung trên không.