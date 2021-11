Cảnh quay trong 'Squid Game' khiến nam diễn viên run sợ

Do ảnh hưởng của chứng sợ độ cao, nam diễn viên Heo Sung Tae cảm thấy sợ hãi khi ghi hình cho trò chơi "bước qua cầu kính" trong "Squid Game".

Ngày 31/10, nam diễn viên Heo Sung Tae xuất hiện trên chương trình thực tế My Little Old Boy với tư cách khách mời.

Tại đây, nam diễn viên chia sẻ về trải nghiệm ghi hình cho bộ phim Squid Game. Theo Sung Tae, phân đoạn các nhân vật tham gia trò chơi "bước qua cầu kính" là cảnh quay khiến anh sợ hãi nhất trong quá trình ghi hình.

Vì chứng sợ độ cao, Heo Sung Tae cảm thấy sợ hãi khi ghi hình cho trò chơi "bước qua cầu kính" tại Squid Game. Ảnh: Naver.

Nam diễn viên cho biết thực chất anh mắc chứng sợ độ cao. "Vì nhân vật Jang Deok Su mà tôi đóng là người không biết sợ, nên tôi buộc hành động như thể bản thân không hề có cảm giác sợ sệt. Trên thực tế, tôi cảm thấy thực sự sợ hãi", Sung Tae chia sẻ.

Trò chơi "bước qua cầu kính" xuất hiện ở tập 7 của Squid Game. Tại trò chơi này, để giành chiến thắng, người chơi buộc vượt qua cây cầu kính lơ lửng trên không. Cây cầu gồm hai lối đi song song được chia thành nhiều ô nhỏ cách đều nhau. Một bên được trang bị kính cường lực, có khả năng chịu đựng sức nặng của con người, và bên còn lại là kính thủy tinh dễ vỡ, chắc chắn sập xuống ngay khi có người nhảy lên.

Tuy nhiên, cây cầu được thiết kế sao cho mắt người thường không thể phân biệt điểm khác nhau giữa hai loại kính. Người chơi cần tìm chính xác toàn bộ ô kính cường lực để có thể vượt qua vòng chơi. Đặc biệt, tại trò chơi này, nhân vật Jang Deok Su thiệt mạng do bị Han Mi Nyeo (Kim Joo Ryung thủ vai) kéo xuống ô kính thủy tinh.

Đoàn làm phim sử dụng hiệu ứng kỹ xảo để tạo cảm giác cây cầu cách mặt đất hàng chục mét khi lên sóng. Thực tế, theo video ghi lại hậu trường, khoảng cách giữa cây cầu và mặt đất nằm trong khoảng một mét. Tuy nhiên, vì diễn viên buộc rơi tự do lúc thực hiện cảnh quay, sự lo sợ các nhân vật bộc lộ cũng chính là cảm xúc thực tế của diễn viên.

Là người mắc chứng sợ độ cao, nỗi sợ này càng trở nên rõ ràng với Sung Tae. Nam diễn viên cho biết vào thời điểm máy quay không ghi hình, anh "run rẩy trong sợ sệt". Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu cảnh quay, anh lập tức hành động như thể bản thân không hề cảm thấy lo lắng, sợ hãi.

Sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả Hàn Quốc dành lời khen ngợi cho khả năng diễn xuất của Heo Sung Tae. "Với phần thể hiện của Sung Tae trong Squid Game, nếu anh ấy không tiết lộ, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra nỗi sợ đó", một khán giả để lại bình luận.