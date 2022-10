Cảnh đầu tiên của 'Avatar 4' đã hoàn thành

James Cameron đã ghi hình phần 2 và 3 của "Avatar" liền nhau. Phần 4 của thương hiệu tỷ đô đang trong quá trình hoàn tất dù chưa được ấn định thời gian phát hành.

Avatar là thương hiệu điện ảnh ăn khách bậc nhất Hollywood. Ảnh: Avatar.

"Chúng tôi đã hoàn thành phần lớn cảnh hành động đầu tiên của Avatar 4 và có những lý do đằng sau buộc chúng tôi cần sớm làm điều đó", nhà sản xuất Jon Landau trả lời Variety ngày 6/10.

Khâu thiết kế cho phim đã xong, phần việc còn lại là chờ ghi hình hết những phân đoạn còn thiếu. Nhà sản xuất hứa hẹn sau Avatar 2 và Avatar 3, phần 4 sẽ tiếp tục gây choáng ngợp cho khán giả về mặt kỹ xảo, hình ảnh.

Landau phát biểu trước truyền thông sau buổi chiếu 15 phút các cảnh phim từ Avatar: The Way of Water (Avatar 2) tại một sự kiện. Nhân dịp này, nhà sản xuất nói về công nghệ tiên tiến được sử dụng trong phim.

"Giờ đây, chúng tôi không thể sử dụng lại công nghệ mà mọi người đã chiêm ngưỡng từ 5 năm, 8 năm, thậm chí 9 năm trước. Chúng tôi cần thời gian để nâng cao cấp độ kỹ xảo", Landau chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất tiết lộ rằng phần tiếp theo sẽ giới thiệu nền văn hóa mới, đồng thời giữ lại những nền văn hóa từng được giới thiệu trong các phần phim trước. "Với mỗi tác phẩm tiếp theo, chúng tôi sẽ đem tới cho khán giả trải nghiệm mới về nền văn hóa hoàn toàn khác, cũng như quần xã sinh vật mới toanh", ông nói thêm.

Jon Landau, nhà sản xuất nổi tiếng của thương hiệu Avatar. Ảnh: Variety.

Phát biểu của Jon Landau cho thấy ông cực kỳ tự tin về đứa con tinh thần, mặc dù phần 2 và 3 của thương hiệu đình đám chưa chính thức ra mắt.

Theo đó, Avatar: The Way of Water sẽ khởi chiếu toàn cầu từ ngày 14/12. Phim có sự tham gia của minh tinh Kate Winslet với vai Ronal. Nhân vật là đồng minh với người Na’vi - tộc người của nhân vật Neytiri (Zoe Saldana).

Tới tháng 12/2023, khán giả mới có dịp chiêm ngưỡng phần 3 của loạt phim. Dương Tử Quỳnh góp mặt trong phim với vai tiến sĩ loài người Karina Mogue. Thông tin đã được nhà sản xuất công bố từ năm 2019, tuy nhiên gần đây, hình ảnh của cô trên phim trường Avatar mới được công bố.

Và vì vẫn chưa chính thức hoàn tất, Avatar 4 chưa được nhà sản xuất ấn định lịch phát hành.