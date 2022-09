Cảnh báo từ những vụ án ma túy lớn

Thời gian gần đây, TAND các tỉnh ở khu vực Nam Trung bộ đã xét xử nhiều vụ án vận chuyển, mua bán và tàng trữ ma túy số lượng lớn.

Đáng lo ngại là hầu hết bị cáo trong các vụ án này đều là những nam nữ thanh niên trẻ tuổi, nhưng đã sớm vướng vào vòng lao lý.

Điển hình, ngày 12/9, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Thanh Sơn (SN 1978, trú ở khu phố 5, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên) cùng 2 đồng phạm về tội Mua bán ma túy trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, từ giữa tháng 10/2020 đến giữa tháng 1/2021, Sơn đã 4 lần cung cấp 41,573 g Ketamine và 129,362 g MDMA cho Lê Ngọc Quỳnh Như (SN 1987, trú ở tổ 6, khu phố Bà Triệu, phường 7, TP Tuy Hòa) thu lợi 135,1 triệu đồng.

Sau mỗi lần nhận "hàng" từ Sơn, Như không chỉ chia tách nhỏ lẻ để bán dần cho 14 đối tượng nghiện ma túy, mà còn dẫn dắt em ruột Lê Văn Tín (SN 1999) vào con đường phạm tội.

Trong lúc Tín đang cất giấu ma túy trong túi để đi bán giúp cho Như lần thứ 2, thì bị các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ cùng tang vật 0,587 g Ketamine. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tín và Như, cơ quan công an thu giữ thêm 40,986 g Ketamine và 129,362 g MDMA. HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Thanh Sơn với mức án tù chung thân, Lê Ngọc Quỳnh Như 17 năm tù, Lê Văn Tín 6 năm tù.

Các đối tượng bị bắt về hành vi Mua bán ma túy trái phép tại Nha Trang.

Đặc biệt là trường hợp Nguyễn Thành Tín (SN 1998, trú ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bị TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm tuyên hình phạt tử hình tại phiên tòa ngày 7/9.

Hơn một năm trước, Tín đi xe khách từ Quảng Trị vào TP.HCM. Khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ 1A ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chiều 2/7/2021, Tín bị tổ công tác phối hợp giữa Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Trung thuộc Cục PCMT&TP Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) và BĐBP tỉnh Khánh Hòa bắt giữ cùng tang vật gần 7 kg Ketamine trong ba lô.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng tiếp tục "đón lõng" tại chốt kiểm dịch Covid-19 nêu trên, đến sáng 3/7, bắt giữ đối tượng thứ 2 là Nguyễn Hải Thuyền (SN 1993, trú ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cùng tang vật 10 kg Methamphetamine.

Do Thuyền chết vì lâm bệnh trong thời gian đang điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đình chỉ điều tra bị can này. Hay, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào giữa tháng 5, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt 121 năm tù đối với 11 bị cáo về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong số đó, đối tượng cầm đầu là Lê Thành Lợi (SN 1997, trú ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định) lãnh án 28 năm tù; 10 bị cáo còn lại bị xử phạt từ 2 năm 6 tháng đến 20 năm tù.

Vụ án được khám phá rạng sáng 9/5/2021, khi Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định kiểm tra khách sạn Valas ở đường Đặng Thai Mai, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, bắt quả tang Lợi cùng 8 đối tượng bày "tiệc" ma túy. Tại hiện trường, trinh sát thu giữ 91,4575 g Ketamine; 138,8508g MDMA.

Mở rộng kiểm tra đã thu giữ thêm 91,4575 g Ketamine và 480,6446 g MDMA do Lợi cất giấu dưới cốp xe máy tại chung cư Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn. Lợi khai nhận đã mua số ma túy nêu trên từ người lạ ở TP.HCM với số tiền 331,2 triệu đồng đưa về TP Quy Nhơn bán lẻ cho đối tượng nghiện, đồng thời lôi kéo nhiều nam nữ thanh niên đến các khách sạn để tổ chức "bay, lắc".

Không chỉ nam giới mà đã có những cô thôn nữ trẻ điều hành đường dây mua bán ma túy phải trả giá đắt. Đó là hai nữ bị cáo Nguyễn Việt Ngân (SN 2003, trú ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 2003, trú ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) cùng lãnh án mức 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy tại phiên xử sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa diễn ra chiều 9/6.

Hai "nữ quái" này thuê căn hộ cao cấp tại một chung cư bên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang rồi sử dụng mạng xã hội Zalo, TikTok, Facebook để bán những gói "nước dâu" nhãn hiệu Crispy Fruit Strawberry cho đối tượng nghiện ma túy. Trưa 23/9/2021, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang bất ngờ kiểm tra, bắt giữ Nhã và Ngân cùng tang vật 106,4880 g MDMA dưới dạng "nước dâu".

Theo Công an các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, các đầu mối mua bán ma túy nêu trên liên hệ qua mạng xã hội với bên bán ở TP.HCM rồi chuyển tiền vào tài khoản do bên bán chỉ định, sau đó bên bán chuyển ma túy cho bên mua dưới dạng ký gửi gói hàng theo xe khách liên tỉnh.

Gần đây, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô; khi nhận hàng hóa ký gửi trên xe ôtô, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải yêu cầu người gửi hàng cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về tên hàng hóa, cân nặng, họ tên, địa chỉ, căn cước công dân, số điện thoại của người gửi và người nhận.

Với quy định này sẽ góp phần ngăn chặn nguồn ma túy núp bóng hàng hóa ký gửi, tuy nhiên lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy vẫn nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh quyết liệt với tội phạm này, trong đó cần có sự hỗ trợ tích cực từ phía người dân.