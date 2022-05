Cảnh báo mưa lớn kèm gió lốc giật mạnh ở TP.HCM

Mưa nặng hạt kèm gió giật tại TP.HCM vào trưa nay khiến nhiều người đi đường phải tấp vào trú tạm tại các nhà, hàng quán ven đường để đảm bảo an toàn.

Trưa 29/5, bầu trời tại nhiều khu vực tại TP.HCM lần lượt chuyển mây đen. Cơn mưa sau đó xuất hiện tại các huyện, quận ngoại thành Hóc Môn, quận 12 rồi lan rộng vào lân cận khu trung tâm thành phố.

Lượng mưa phổ biến 5-15 mm, có nơi trên 20 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6.

Mưa nặng hạt kèm gió giật, nhiều người đi đường phải tấp vào trú tạm tại các nhà, hàng quán ven đường chờ tạnh để đảm bảo an toàn.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết lúc 11h30, khối mây dông phát triển gây mưa rào và dông ở khu vực huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, quận Bình Tân, Tân Phú, TP Thủ Đức và Cần Giờ. Sau đó, ổ mây dông tiếp tục gây mưa rào kèm dông lan rộng đến huyện Nhà Bè, quận 12, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú và các quận khác thuộc trung tâm thành phố.

Mưa lớn trên đường Trần Hưng Đạo vào trưa 29/5. Ảnh: Dương Quỳnh Trang.

Trao đổi với Zing, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan dự báo trong những ngày tới, mưa dông, gió lốc vẫn còn tiếp tục diễn ra vào chiều tối. Lượng mưa cao dao động 20-30 mm có thể gây ngập tại nhiều tuyến đường trũng thấp như Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Hưởng (Thảo Điền) và một số tuyến đường ở quận 7.

Đặc biệt vào tuần sau, TP.HCM bắt đầu bước vào đợt triều cường, đỉnh triều rơi vào buổi chiều, kết hợp mưa lớn khả năng ngập nặng nhiều khu vực.

Ngày và đêm nay, nhiệt độ tại Nam Bộ phổ biến thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.