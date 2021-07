Cảng Cát Lái quá tải hàng tồn

Sau 3 tuần thực hiện giãn cách, lượng hàng tồn bãi tại cảng Cát Lái chạm mức tối đa nhưng nguồn nhân lực thiếu hụt 50%.

Trong báo cáo về các khó khăn trong tổ chức hoạt động các cảng biên tại TP.HCM do dịch Covid-19, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG) cho biết hiện nay hàng hóa tồn bãi tăng cao, gây áp lực gián đoạn sản xuất cảng.

Dung lượng tồn bãi chạm mức hết công suất

Cụ thể, sau 3 tuần thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, sản lượng container xuất nhập tàu, sản lượng conatiner giao nhận bãi, số lượt xe ra, vào cảng giao nhận container liên tục giảm so với cùng kỳ khi chưa giãn cách, kéo theo dung lượng tồn bãi cảng Tân cảng Cát Lái (TCCL) tăng cao.

Điều này dẫn đến dung lượng tồn bãi Cát Lái luôn chạm mức hết công suất, đặc biệt dung lượng dành cho hàng nhập luôn chạm ngưỡng trên 100% công suất.

Hiện nay, lượng hàng nhập tồn đang tăng nhanh do nhiều nhà máy phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động 14, 21 ngày do phong tỏa hoặc do không đảm bảo điều kiện "3 tại chỗ", "2 địa điểm, 1 cung đường".

Chính vì vậy, với đặc thù hoạt động của cảng TCCL từ trước đến nay phải thường xuyên hoạt động gần tối đa công suất nên nguy cơ cảng TCCL phải tạm thời ngưng tiếp nhận tàu, chờ giải phóng bớt hàng trên bãi. Điều này dẫn đến nguy cơ phải gián đoạn hoạt động là hoàn toàn có thể xảy ra như đã xảy ra tại các cảng của Mỹ, châu Âu, Trung Quốc trong các đợt dịch vừa qua.

Dung lượng tồn bãi Cát Lái luôn chạm mức hết công suất. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cùng với đó, tình trạng thiếu nhân lực cho dây chuyền sản xuất tại cảng cũng đáng lưu tâm.

Thiếu hụt 50% công nhân vệ tinh

Để duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục cho cảng TCCL, lượng nhân sự cần thiết bắt buộc phải có mặt tại hiện trường để duy trì hoạt động sản xuất trong ngày là khoảng 500 người. Lượng nhân sự này chưa kể các lực lượng của cảng có thể làm việc từ xa và nhân viên hải quan, hãng tàu, các cơ quản lý Nhà nước liên quan.

Hiện lực lượng lao động cần kíp cho sản xuất cảng TCCL đang bị thiếu hụt 50% (250 người). Mặc dù đã linh hoạt cắt giảm tối đa quân số, điều hành công nhân tập trung 1 mối, tình hình thiếu hụt nhân sự, nhất là công nhân vệ tinh ngày càng trầm trọng.

Hiện cảng đã bố trí một số khu vực "3 tại chỗ" trong cảng để phục vụ chủ yếu cho lực lượng công nhân xếp dỡ tàu. Mặc dù vậy, TCT TCSG đánh giá phương án này còn thiếu hiệu quả do đặc thù sản xuất của cảng khác với các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất là hoạt động không tập trung trong nhà kín mà phân tán tại nhiều địa điểm ở ngoài trời.

Về vấn đề lượng hàng tồn bãi tăng cao, TCT TCSG đề nghị có cơ chế cho phép vận chuyển hàng hóa nhập khẩu và container tồn đọng trên 90 ngày từ cảng TCCL về lưu giữ, giao cho khách hàng và thanh lý tại các cơ sở của TCT TCSG.

Đơn vị này cũng đề nghị Tổng Cục Hải quan mở rộng các danh mục hồ sơ đươc tải lên cổng thông tin một cửa quốc gia mà không cần bản giấy, hạn chế người đến cảng làm thủ tục. Cùng với đó là đẩy nhanh công tác thanh lý hàng tồn đọng; bắt buộc tái xuất các lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩu ra khỏi Việt Nam.

Ngoài ra, công ty mong muốn nâng cấp chương trình phần mềm cấp QR online cũng như tiếp tục tạo cơ chế thuận lợi hơn trong việc cấp phép lưu hành cho đối tượng là xe container.

Đối với vấn đề thiếu hụt nhân lực, doanh nghiệp kiến nghị cho phép số lao động cần kíp trong dây chuyền sản xuất cảng TCCL, nếu không cư trú tại các khu vực dân cư đang bị phong tỏa được cấp phép lưu thông đến cảng để làm việc với phương án xét nghiệm 1 lần/tuần cho nhân viên.

Bên cạnh đó, cấp phát hoặc hướng dẫn về mẫu giấy thông hành để có thể lưu thông thuận lợi, kể cả sau 18h để phù hợp với điều kiện làm việc đặc thù theo ca tại cảng.

Riêng đối tượng lao động đang cư trú tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), đơn vị đề nghị UBND TP.HCM, UBND TP Thủ Đức cho phép lưu thông qua phà Cát Lái để vào cảng làm việc nếu có giấy xác nhận làm việc tại công ty và chứng nhận xét nghiệm âm tính còn hiệu lực.