Cancelo tỏa sáng trong trận cầu có 8 bàn thắng

Những cầu thủ còn lại ghi bàn cho Bayern Munich là Benjamin Pavard (cú đúp), Leroy Sane và Alphonso Davies. Bên kia chiến tuyến, hai cái tên lập công là Mergim Berisha (cú đúp) và Irvin Cardona.

Bất ngờ đã xảy ra ngay ở phút thứ 2 khi Bayern Munich bị chọc thủng lưới trước ngay trên sân nhà Allianz Arena. Sau nỗ lực đánh đầu phá bóng của Pavard, bóng lại tìm đến chân Berisha. Tiền đạo này xử lý khéo léo khi tâng bóng, loại bỏ Cancelo rồi dứt điểm hiểm hóc, khiến Yann Sommer không kịp cản phá.

Sau đó, Bayern Munich nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 15, Cancelo tỏa sáng khi làm động tác giả để loại bỏ Mads Pedersen và dứt điểm chéo góc quyết đoán, gỡ hòa cho đội chủ nhà. Chỉ ba phút sau, Bayern vươn lên dẫn trước nhờ cú đệm bóng cận thành của Pavard sau nỗ lực "ngả bàn đèn" để chuyền bóng vào trong của Sadio Mane.

Phút 35, Pavard hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm đẹp mắt. Sau nỗ lực phá bóng của đối thủ, hậu vệ người Pháp tung người bắt volley, nâng tỷ số lên 3-1. Bayern bước vào giờ nghỉ với khoảng cách 3 bàn khi Sane đệm bóng cận thành ở phút 45.

Sang hiệp hai, những bàn thắng tiếp tục được tạo ra bởi cả 2 đội. Phút 60, Augsburg được hưởng phạt đền sau khi Irvin Cardona bị Mathijs De Ligt đẩy ngã trong vùng cấm. Từ khoảng cách 11 m, Berisha không mắc sai lầm nào để hoàn tất cú đúp và rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho Augsburg.

Phút 74, Bayern Munich tái lập cách biệt 3 bàn. Cancelo bấm bóng thông minh để Davies băng vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên thành 5-2 cho đội chủ nhà. Những nỗ lực của Augsburg chỉ giúp họ có thêm một bàn gỡ muộn màng ở phút 90+3 do công Cardona.

Bayern giành chiến thắng chung cuộc 5-3 và giữ vững ngôi đầu bảng với 52 điểm sau 24 trận. Khoảng cách giữa Bayern và đội nhì bảng Dortmund giờ là 2 điểm. Cũng ở vòng 24, Dortmund chỉ có được trận hòa 2-2 trong trận derby vùng Ruhr với Schalke 04.

