Canada hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine chống Covid-19

Justin Trudeau là thủ tướng đương nhiệm của Canada. Lúc ông nhậm chức ngày 4 tháng 11 năm 2015, ông là người trẻ thứ nhì đảm nhận chức vụ này ở Canada (Joe Clark là người trẻ nhất) và là con trai đầu tiên của một cựu thủ tướng đảm nhận cương vị này. Justin Trudeau đồng thời cũng là Lãnh đạo Đảng tự do Canada.

Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.