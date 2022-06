Cẩn trọng với đau đầu khi thay đổi thời tiết

Các cơn đau đầu do thay đổi thời tiết thường kéo dài vài giờ và biến mất. Tuy nhiên, đau đầu là dấu hiệu cảnh báo cho nhiều bệnh lý nguy hiểm về mạch máu.

Theo WebMD, trong cuộc khảo sát của National Headache Foundation, cứ 4 người có 3 người bị đau đầu khi thời tiết thay đổi. Đau đầu do thời tiết thường gặp ở những người quá mẫn cảm với thời tiết và sẽ biến mất sau vài giờ. Tuy nhiên, các cơn đau đầu gây không ít phiền toái cho người mắc, thậm chí đây là triệu chứng khởi phát của một số bệnh lý nguy hiểm liên quan não bộ như u não, viêm não…

Nguyên nhân

Thông thường, sau thời gian nắng nóng và trời đổ cơn mưa, nhiều người sẽ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nguyên nhân không phải do mưa gió, mà là do sự thay đổi áp suất, trong không khí.

Một nhóm nhà khoa học đã nghiên cứu hơn 7.000 bệnh nhân mắc chứng đau đầu tại Boston (Anh) từ năm 2000 đến năm 2007. Sau đó họ phát hiện: cứ 5 ml khí áp giảm, tỷ lệ đau đầu tăng 6%. Điều đó đồng nghĩa với việc khi khí áp thấp, bạn có thể sẽ bị đau đầu.

Khí áp thấp có thể gây đau đầu do tạo ra chênh lệch áp suất giữa khoang tai trong - vốn chứa đầy không khí - với môi trường xung quanh. Điều này giống như ngồi trên máy bay đột nhiên tăng hoặc giảm độ cao. Do đó, người bị đau tai hoặc đau đầu khi đi máy bay cũng dễ gặp tình trạng tương tự khi thời tiết thay đổi. Khí áp thấp thường đi liền với mưa giông. Đó là lý do nhiều người cảm thấy đau đầu trước khi mưa tới.

Sự thay đổi áp suất không khí cũng khiến mạch máu giãn ra và lưu lượng máu đến não bất thường, có thể làm tăng nguy cơ đau đầu hoặc đau nửa đầu. Ngoài ra, sự tăng giảm đột ngột về nhiệt độ, độ ẩm môi trường khi thời tiết thay đổi cũng có ảnh hưởng tương tự, cản trở việc lưu thông máu lên não, gây đau đầu.

Nguyên nhân của tình trạng đau đầu khi thay đổi thời tiết là áp suất không khí thay đổi. Ảnh: iStock.

Cách khắc phục

Để phòng tránh đau đầu do thay đổi thời tiết mỗi khi chuyển mùa, các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên tăng cường thể lực bằng cách tập thể dục, dưỡng sinh, đều đặn để chống chọi với thời tiết, giải tỏa được stress và đẩy lùi cơn đau đầu tái phát.

Những ngày thay đổi thời tiết, nhất là khi trời trở lạnh cần mặc đủ ấm, giữ ấm chân và tai, hạn chế đi tiểu nhiều trong mùa lạnh để tránh gây mất nhiệt, tránh đau đầu. Các bộ phận như tai, đầu, trán, cổ nên được che chắn kỹ bằng mũ, khăn.

Ngoài ra, chúng ta cần uống đủ 2 lít nước mỗi ngày nhằm điều hòa cơ thể hiệu quả (khoảng 1/2 - 1 cốc nước 230-250 ml mỗi giờ, không nên uống đồ quá lạnh khi chuyển mùa). Đặc biệt, người dân nên tránh đi lại ở những chỗ đông người, nơi ồn ào, không khí ngột ngạt… dễ dẫn đến bị tụt huyết áp và hay gây ra những cơn đau đầu.

Đau đầu khi thay đổi thời tiết có thể là triệu chứng xuất hiện tạm thời, do cơ địa nhạy cảm với áp suất nhưng cũng có thể là cảnh báo cho nhiều bệnh lý nguy hiểm như rối loạn tiền đình, nhất là tổn thương mạch máu…

Trường hợp hệ thống mạch máu não đã bị tổn thương như viêm, xơ vữa động mạch, nếu gặp các yếu tố ngoại cảnh như thời tiết thay đổi nóng, lạnh đột ngột sẽ khiến tắc nghẽn mạch máu não, thiếu oxy lên não, thậm chí đứt mạch máu não, xuất huyết não, đột quỵ…

Nếu nghi ngờ đau đầu do các bệnh lý liên quan não và tuần hoàn não, người bệnh nên tới gặp bác sĩ để được thăm khám, phát hiện kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo khi dùng thuốc giảm đau để điều trị các cơn đau đầu do thời tiết, người dân cần tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ.

