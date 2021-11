Cần Thơ nâng cấp độ chống dịch

TP Cần Thơ ghi nhận số F0 tăng mạnh, từ 200 đến 400 ca mỗi ngày. Cần Thơ liên tục ghi nhận ổ dịch mới trong khu dân cư, doanh nghiệp.

Tối 8/11, ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ký ban hành văn bản cập nhật đánh giá cấp độ dịch và tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

TP Cần Thơ xác định dịch ở cấp độ 3, kể từ 0h ngày 11/11. Trong đó 5 quận, huyện ở cấp độ 2, gồm quận Cái Răng và các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và Thới Lai.

4 quận dịch ở cấp độ 3, gồm: Ô Môn, Bình Thủy, Ninh Kiều và Thốt Nốt.

Cụ thể, thành phố có 16 đơn vị xã/phường/thị trấn ở cấp độ 1, 45 đơn vị ở cấp độ 2, 14 đơn vị ở cấp độ 3 và 8 đơn vị ở cấp độ 4.

TP Cần Thơ xác định dịch ở cấp độ 3, hạn chế các hoạt động tập trung đông người và khuyến khích bán hàng mang đi. Ảnh: Minh Anh.

UBND TP Cần Thơ yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng quy trình về phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở dịch vụ, chợ, bệnh viện, trường học, cơ quan, đơn vị,...

TP Cần Thơ xây dựng kế hoạch bảo đảm các điều kiện y tế khi có dịch bùng phát, tổ chức đưa vào hoạt động các trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc, quản lý F0 tại nhà.

Theo lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, những ngày qua, thành phố chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. Cần Thơ với vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng nên đã tiếp nhận lượng lớn người dân các tỉnh, thành khác đến công tác, khám chữa bệnh.

Từ ngày 22/10, số F0 ghi nhận tăng mạnh, từ 200 đến 400 ca mỗi ngày. Cần Thơ liên tục ghi nhận ổ dịch mới tại các con hẻm, khu vực đông dân cư, bệnh viện, công ty và đã phát sinh một số ổ dịch lớn trong 14 ngày qua.

TP Cần Thơ đã ghi nhận một số ổ dịch mới trong Khu Công nghiệp, sau khi trở về trạng thái "bình thường mới". Ảnh: Minh Anh.

Cụ thể tại phường An Cư và An Nghiệp (quận Ninh Kiều), có 167 ca; phường Trung Kiên và Thới Thuận (quận Thốt Nốt) có 107 ca; phường Phước Thới và Thới An (quận Ô Môn), có 288 ca; xã Trường Thành (huyện Thới Lai) có 28 ca F0; Khoa Thủy sản, Trường Đại học TP Cần Thơ có 13 ca.

Còn tại 3 doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp Thốt Nốt và Trà Nóc 1, có 67 ca. Riêng doanh nghiệp thủy sản ở Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, có 684 ca F0 liên quan ở 7 quận, huyện (trừ quận Cái Răng và Thốt Nốt).

Đến tối 8/11, Cần Thơ ghi nhận 400 ca F0, trong đó có 18 ca cộng đồng, còn lại trong khu phong tỏa, cách ly tại nhà, khu cách ly tập trung.

Kể từ khi dịch bùng phát đợt 4 đến ngày 8/11, Cần Thơ ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm, đã điều trị khỏi bệnh cho 6.594 người. Địa phương này đã tiêm 904.300 liều vaccine phòng Covid-19 mũi một và có 330.266 người đã tiêm đủ 2 mũi.

Những ngày qua, các tỉnh miền Tây ghi nhận hàng nghìn ca F0 mới.

7 ngày qua, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 1.028 ca nhiễm nCoV, trong đó 152 ca từ vùng dịch, 240 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 386 ca trong các khu vực phong tỏa, 248 ca trong cộng đồng và 2 ca trong cơ sở điều trị.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đợt 4, Đồng Tháp ghi nhận 11.196 ca nhiễm nCoV, trong đó 9.336 người đã trị khỏi bệnh. Địa phương này đã tiêm 1.590.527 liều vaccine phòng Covid-19, trong đó tiêm mũi một là 945.302 liều và mũi 2 là 645.225 liều.

24 giờ qua, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 149 trường hợp nghi nhiễm nCoV, trong đó có 111 người phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng ở TP Vĩnh Long, còn lại phát hiện tại các cơ sở y tế ở địa phương.

Đến tối 8/11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua ghi nhận 392 F0 mới. Trong số 392 F0 ghi nhận trong ngày, có 324 ca phát hiện trong khu cách ly, 13 ca trong khu vực phong tỏa và 55 ca trong cộng đồng.

Cùng ngày, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 77 ca nhiễm nCoV, trong đó 48 ca trong cộng đồng, còn lại là người từ vùng dịch, trong khu phong tỏa, xét nghiệm tại cơ sở y tế…