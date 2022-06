Cân nặng lý tưởng của ca sĩ Hàn: Cao 160 cm chỉ được nặng 40 kg

Theo ca sĩ Choi Yejin, cân nặng lý tưởng với các thần tượng Kpop là chiều cao trừ đi 120. Tiết lộ này khiến công chúng bàng hoàng.

Trong chương trình mới lên sóng trên kênh AYO, hai cựu thực tập sinh Bin Haneul và Choi Yejin tiết lộ quy định giảm cân khắc nghiệt khi họ hoạt động trong các công ty giải trí hàn Quốc. Theo hai nữ ca sĩ, công thức để tính ra cân nặng lý tưởng là lấy chiều cao (theo cm) trừ đi 120.

Yejin kể cô luôn phải ăn kiêng. “Chỉ cần lỡ ăn nhiều một chút là tôi lên cân. Khi đó, tôi phải chạy 9 vòng quanh công ty để giảm calo. Tôi được biết công thức tiêu chuẩn của một thần tượng là lấy số đo chiều cao trừ đi 120 ra cân nặng”, nữ ca sĩ tiết lộ.

Bin Haneul chia sẻ về tiêu chuẩn cân nặng ở Kpop.

Haneul đồng tình với chia sẻ trên. Cô cho biết các thần tượng phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về cân nặng trước khi ra mắt để họ có thể xuất hiện "đẹp đến mức lý tưởng" trước ống kính.

"Bạn phải giảm cân đến mức mọi người xung quanh nhìn bạn và nói: 'Cô gái đó gầy quá'. Đến lúc đó, bạn mới có thể xuất hiện trên TV. Tuy nhiên, khi đã ra mắt, giới hạn cân nặng sẽ được thay đổi. Lúc này, các nhóm nhạc Kpop thường phải thực hiện những lịch trình dày đặc và đòi hỏi rất nhiều năng lượng, sức khỏe”, nữ ca sĩ nói thêm.

Tiết lộ trên lập tức gây tranh cãi. Trước đó, nhiều sao Hàn cho biết họ phải bỏ đói bản thân hoặc chỉ ăn một trái táo mỗi bữa để giảm cân. Tuy nhiên, tiết lộ của Hanuel và Yejin càng khiến công chúng bàng hoàng về sự khắc nghiệt của Kpop.

"Thật tệ, nhưng đúng là trên máy quay, mọi người đều trông béo hơn. Đặc biệt, máy quay truyền hình khiến bạn trông to hơn ít nhất 140% so với hiện tại", "Vì vậy, nếu muốn ra mắt, tôi phải giảm 14 kg? Điều đó không thể xảy ra được", "Điều đó có nghĩa là bất cứ ai trong khoảng 150 cm thì chỉ được nặng khoảng 30 kg, và 160 cm chỉ được nặng 40 kg thôi sao", "Đây là lý do khi bạn nhìn thấy các thần tượng Kpop ngoài đời, họ rất gầy và thiếu sức sống", khán giả bình luận.

Bin Haneul sinh năm 1999, theo học Trường nghệ thuật đa năng Hanlim. Cô từng là thí sinh của chương trình truyền hình Idol School và High School Rapper 2.