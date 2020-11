Cần làm gì khi người thân bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim?

Nên làm gì khi phát hiện người có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ? Gọi taxi đưa bệnh nhân đến bệnh viện

Đưa bệnh nhân tới bệnh viện bằng xe máy

Gọi tổng đài cấp cứu

Chờ đợi các triệu chứng phục hồi vì có thể chỉ là đột quỵ thoáng qua (tai biến mạch não). Khi được liên hệ, đội cấp cứu sẽ tới đánh giá và đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất có khả năng can thiệp phù hợp. Trong một số trường hợp cụ thể, tổng đài viên có thể hướng dẫn một số biện pháp sơ cứu ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng bệnh nhân xấu đi. Việc chủ động di chuyển bệnh nhân bằng xe máy có vẻ làm giảm thời gian chờ đợi, nhưng ẩn chứa nguy hiểm khi hầu hết bệnh nhân bị đột quỵ không thể ngồi vững dù được người khác giữ. Bên cạnh đó, việc đợi triệu chứng tự phục hồi làm trì hoãn các can thiệp điều trị cần thiết, đặc biệt là đột quỵ do nhồi máu não, làm giảm cơ hội bình phục hoàn toàn của bệnh nhân.