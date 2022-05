Căn cứ nào định tội cho người vợ giết chồng, giấu xác dưới ao

Theo luật sư, nếu xác định việc bạo hành là nguyên nhân khiến Hồng bị kích động mạnh và ra tay giết người, bị can có thể được chuyển đổi tội danh.

Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giam Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ở huyện Trần Văn Thời) để điều tra về tội Giết người.

Khai với công an, bị can khai nhận chung sống với chồng là L.V.T. (42 tuổi, làm ngư dân) được 4 năm. Thời gian không ra khơi, ông T. thường đi ăn nhậu rồi về nhà đánh đập bà Hồng.

Sau nhiều lần bị đánh đập, thách thức, bà Hồng cầm dao chém khiến chồng tử vong. Gây án xong, bị can buộc vật nặng vào người nạn nhân, giấu xuống ao phía sau nhà.

Sáng 13/5, khi gia đình chồng nói sẽ tát ao để bắt cá, bà Hồng khai nhận hành vi giết người, giấu xác của mình.

Sơn Thị Hồng. Ảnh: Công an cung cấp.

Với hành vi này, bị can đối diện tình tiết định khung nào. Có cơ sở nhận định bị can giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh không?

Luật sư Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Công ty Luật HILAP

Trường hợp lời khai của bị can phù hợp với các chứng cứ trong vụ án, hành vi của bị can đã cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Ngoài ra, với hành vi giết người giấu xác, Hồng có thể còn phải chịu tình tiết tăng nặng có hành động xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm theo Khoản 1, Điều 52 Bộ luật này.

Về tình tiết bị can thường xuyên bị chồng đánh đập dẫn đến giết người, công an sẽ làm rõ sự thật khách quan của lời khai này, mức độ bạo hành của người chồng và xác định hành vi đó đã đủ dẫn tới việc bị can bị kích động mạnh trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội hay chưa.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy bị can bị chèn ép, hành hạ nhiều lần dẫn đến dẫn đến tinh thần bị kích động mạnh, cơ quan chức năng có thể chuyển tội danh cho Hồng từ tội Giết người (Điều 123) sang Giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh (Điều 125) của Bộ luật Hình sự 2015.

Tuy nhiên, nếu chỉ bị kích động, không thuộc trường hợp bị kích động mạnh dẫn tới hành vi phạm pháp, bị can sẽ không được chuyển đổi tội danh.

Với hành vi giấu xác nạn nhân dưới ao, cơ quan chức năng sẽ làm rõ mục đích thực hiện hành vi của bị can. Nếu người này thược hiện hành vi nhằm xâm phạm thi thể nạn nhân, bà còn có thể bị truy cứu về tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo Điều 319 Bộ luật Hình sự 2015.