Cận cảnh MacBook Air M2 với thiết kế mới, nhiều màu sắc lạ

Theo nhận xét ban đầu của The Verge, có vẻ notch trên dòng thiết bị này to hơn một chút so với MacBook Pro. Tuy nhiên, tương tự các màn hình khác của Apple, nó cũng không gây chú ý quá nhiều trong quá trình sử dụng. Màn hình của MacBook Air M2 đạt độ sáng 500 nit, hỗ trợ gam màu rộng P3 với 1 tỷ màu. Ảnh: The Verge.