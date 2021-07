Cận cảnh khu đô thị 117 ha ở TP Thủ Đức sau hơn 20 năm lận đận

Sau đó, dự án được chấp thuận thêm phần tiện ích sân golf An Phú, nâng diện tích dự án tăng lên 137,4 ha vào năm 2000. Trên cơ sở này Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã ban hành quyết định thu hồi, giao đất cho SDI Corp để thực hiện dự án ngày 12/1/2001. Lúc này, khu đô thị Sài Gòn Bình An có tên gọi là khu liên hợp sân golf, thể dục thể thao và nhà ở, có tên thương mại là Saigon Golf Country Club and Residences.