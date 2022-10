Cán bộ quỹ tín dụng lập hồ sơ khống, tham ô hơn 1,3 tỷ đồng

Lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân, 4 cán bộ của Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 30/10, VKSND tỉnh Nghệ An cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 bị can: Nguyễn Thành Công, Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.

Theo nội dung vụ án, sau khi nhận được nguồn tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra, xác minh nội dung liên quan đến sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa.

Quá trình xác minh, cơ quan công an đã xác định hành vi sai phạm của 4 cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, gồm: Nguyễn Thành Công (1955, nguyên là Giám đốc Quỹ tín dụng), Đặng Văn Thành (1968, Phó giám đốc Quỹ tín dụng), Trần Thị Ngọc Hà (1980, Kế toán trưởng Quỹ tín dụng), Trần Thị Hà Phương (1995, cán bộ Quỹ tín dụng). Tất cả đối tượng đều trú tại xã Nghi Hoa.

Cơ quan công an công bố các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc của bị can.

Từ kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân; tổng dư nợ tính đến ngày 16/10/2020 là 23,6 tỷ đồng . Do mất khả năng thanh toán nợ, Nguyễn Thành Công tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước.

Quá trình giải quyết tin báo về tội phạm đã chứng minh được Nguyễn Thành Công chỉ đạo Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên người vay là: Phạm Thị Thanh Thủy, Lê Thị Sâm, Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Mận để giải ngân, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng .

Quá trình làm việc với những người đứng tên trên hồ sơ vay tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, họ đều khẳng định không làm hồ sơ vay vốn tại quỹ tín dụng và cũng không biết gì về hồ sơ vay này. Cơ quan chức năng đã kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu trong 7 bộ hồ sơ vay đều của Nguyễn Thành Công, Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/10, VKSND tỉnh Nghệ An đã ban hành yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố 4 bị can: Nguyễn Thành Công, Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương về hành vi Tham ô tài sản.

Tiếp đó, VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn Quyết định khởi tố các bị can, đồng thời phê chuẩn Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can trên.

Hiện cơ quan công an tạm giam 4 bị can trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.