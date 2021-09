Cán bộ phường ở TP.HCM thêm tên người thân vào danh sách nhận hỗ trợ

Quá trình lập danh sách đối tượng được hỗ trợ vì dịch Covid-19, một cán bộ phường ở TP Thủ Đức đã thêm tên nhiều người thân của mình vào.

Ngày 4/9, một nguồn tin cho biết Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra danh sách người được hỗ trợ Covid-19 không đúng đối tượng, xảy ra tại phường Phú Hữu.

Theo nguồn tin, người để xảy ra vụ việc là một cán bộ thuộc Tổ Lao động-Thương binh và Xã hội của phường Phú Hữu. Quá trình lập danh sách người được nhận hỗ trợ vì dịch Covid-19, cán bộ này đã thêm tên nhiều người thân của mình vào.

“Bước đầu, nhà chức trách xác định có 7-8 tên trong danh sách không đúng đối tượng được hỗ trợ”, nguồn tin nói.

Thời gian qua, TP.HCM quan tâm, triển khai nhiều gói hỗ trợ về an sinh xã hội đến với người dân gặp khó khăn.

Trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 1/9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết TP.HCM đã và đang triển khai 2 gói hỗ trợ. Gói 1 được thực hiện theo Nghị quyết 09 của HĐND TP và chỉ dành cho nhóm lao động tự do. Gói này đã giải ngân hết cuối tháng 7.

Tháng 8, TP có gói thứ 2 cũng hỗ trợ cho lao động tự do nhưng cộng thêm một số đối tượng mới là hộ nghèo, cận nghèo và lao động gặp khó khăn. Quá trình triển khai gói này, TP nhận thấy việc hỗ trợ chưa phủ hết được đối tượng cần, do đó tiếp tục bổ sung thêm gói "2+" với nhóm thụ hưởng là tất cả hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh.

Theo ông Hoan, khi gói 1 triển khai thì chỉ có 180.000 lao động tự do trong nhóm thụ hưởng, đến gói 2 cũng là 180.000 người. Nhưng đến gói "2+", số đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ lên đến 1,3 triệu hộ dân, tương ứng khoảng 4,5 triệu người.