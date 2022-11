Cán bộ ném tiền tại quán bún bị kỷ luật

Ông Đ.C.P., Phó trưởng Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng, bị kỷ luật khiển trách sau vụ ném tiền ở quán bún.

Camera quán ghi lại cảnh người đàn ông (khoanh đỏ) ném tiền. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 15/11, ông Nguyễn Hồng An, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Đà Nẵng, xác nhận thông tin trên và cho biết ông Đ.C.P. (Phó trưởng Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất) bị khiển trách vì có hành vi, lời nói thiếu chuẩn mực với người dân, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác.

Hành vi của vị Phó trưởng phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất đã vi phạm Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành TNMT.

Đồng thời, hành vi của ông P. cũng vi phạm Luật Viên chức 2010 và Quy định 37/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Vì vậy, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Đảng bộ Sở TNMT Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông P.

Riêng dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nơi công cộng của ông P., cơ quan công an đã làm việc với các bên liên quan. Theo kết quả xác minh của công an, hành vi này không gây ra thiệt hại, chưa làm mất an ninh trật tự nên chưa đến mức xử lý hành chính.

Hiện ông P. đã trở lại làm việc sau khi hết thời gian tạm đình chỉ công tác (từ ngày 3/10) để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc.

Theo bản tường trình của ông Đ.C.P., sáng 1/10, ông cùng hai con ăn sáng tại quán bún bò trên đường Chương Dương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, cha con vị khách thanh toán tiền, nhưng đợi một lúc mà nhân viên quán chưa trả lại 45.000 đồng. Sau đó, ông P. để hai con ở lại nhận tiền, còn mình đi làm.

“Các con đợi đến 20 phút thì quán gom toàn tờ 1.000 đồng và vài tờ 2.000 đồng nhàu nát, có tờ rách đưa cho hai đứa trẻ. Trong khi con tôi là trẻ chậm nói”, ông P. trình bày và cho hay các con khuyết tật mà bị đối xử như vậy nên bức xúc.

Sáng 2/10, vị cán bộ trên đến quán hỏi về việc tại sao lại đưa toàn tiền lẻ thì có một thanh niên trên lầu xuống nên hai bên có lời qua tiếng lại. Trong lúc đôi co, ông P. "làm rơi" những tờ tiền xuống đất.

Sau đó, ông P. bị chủ quán cùng nhân viên lao vào đánh, ném chai lọ vào người. "Trong lúc tự vệ, tôi làm rơi những tờ tiền lẻ xuống đất", ông P. giải thích và cho biết đến 13h cùng ngày, những người trong gia đình đến quán để làm rõ sự việc.

Tại đây, ông P. nói với nhân viên là việc đánh ông như vậy là không đúng. "Sau đó, tôi can ngăn mọi người đi về", vị cán bộ tường trình thêm.

Trong khi đó, ông Tr., chủ quán bún bò cho biết thời điểm đó quán không có tiền chẵn nên nhân viên mới gom tiền lẻ lại để trả cho con ông P. Chủ quán cũng khẳng định không đánh ông P. như vị cán bộ trên trình bày.