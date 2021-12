Cán bộ công an phải có 'bàn tay sạch', biết trọng danh dự

Nhấn mạnh việc chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ về đạo đức, Thủ tướng yêu cầu xây dựng cán bộ chiến sĩ công an có "trái tim nóng, cái đầu lạnh" và "bàn tay sạch".

Ngày 27/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77. Đánh giá cao kết quả năm 2021, Thủ tướng ghi nhận lực lượng công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng nắm tình hình và tham mưu chiến lược, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách.

Lực lượng công an cũng đã chủ động, nhanh "chuyển trạng thái", phát huy vai trò nòng cốt là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.

Phát hiện sớm, xử lý nghiêm nhiều vụ tham nhũng, kinh tế

Theo người đứng đầu Chính phủ, lực lượng công an trong năm qua đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mới lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19. Ngành công an đã kéo tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội giảm 11,3% so với năm 2020.

Lực lượng công an đã phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Theo Thủ tướng, đây chính là những con số biết nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77. Ảnh: VGP.

Bên cạnh điểm sáng về công tác cải cách hành chính, ngành công an còn ghi dấu ấn trong đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Thủ tướng đánh giá đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng Bộ Công an đã làm tốt, và cách làm của Bộ đã đánh giá đúng vai trò của cấp cơ sở - là cấp gần dân nhất, rất trúng với tinh thần của các nghị quyết Trung ương

Nhắc đến 8 công an hy sinh, 208 người bị thương, trong đó có 6 chiến sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021, Thủ tướng biểu dương và cảm ơn những cống hiến của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân.

Không để băng nhóm, tổ chức tội phạm lộng hành

Hướng đến năm mới 2022, Thủ tướng cho rằng trong giai đoạn phát triển mới với nhiều khó khăn, thách thức, công việc của ngành công an sẽ nhiều hơn, nặng nề và phức tạp hơn. Ông quán triệt thêm một số nội dung quan trọng, đặc biệt là chủ trương đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt ngành công an không được để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động "lộng hành" theo kiểu "xã hội đen". Ảnh: VGP.

Theo đó, lực lượng công an phải chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo sát, đúng tình hình, tham mưu với Đảng và Nhà nước chủ trương, giải pháp kịp thời, nhất là tham mưu chiến lược; giữ vững thế chủ động, sẵn sàng phương án trong mọi tình huống đe dọa đến lợi ích quốc gia - dân tộc.

Thủ tướng đồng thời quán triệt ngành công an không được để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động "lộng hành" theo kiểu "xã hội đen", bảo đảm trật tự, kỷ cương, cuộc sống bình yên, an toàn cho người dân.

Lực lượng công an phải tiếp tục thể hiện tốt vai trò nòng cốt; đẩy mạnh sử dụng công nghệ cao, phối hợp các lực lượng khác, các địa phương trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng quán triệt nêu cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp, nhất là người đứng đầu. Cùng với đó là việc chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác.

Người đứng đầu Chính phủ nêu yêu cầu xây dựng cán bộ chiến sĩ công an có "trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự" vì "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

“Trong mọi hoàn cảnh, người chiến sĩ công an cách mạng phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, xứng danh là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.