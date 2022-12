Cán bộ chống ma túy Công an quận Hoàn Kiếm bị đâm tử vong

Nghi can đi xe máy mang dao đến tìm chỉ huy Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Thấy đối phương, anh ta đâm dao vào lưng nạn nhân.

Chiều 23/12, VKSND thành phố Hà Nội phối hợp Cơ quan CSĐT công an thành phố và các lực lượng khác điều tra án mạng xảy ra trước trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, một cựu cán bộ công an quận Hoàn Kiếm mang dao bầu đến trụ sở cơ quan này. Sau đó, nghi can dùng dao tấn công đồng nghiệp.

Sau khi gây ra vụ việc, nghi can đến Cơ quan CSĐT công an thành phố đầu thú. Còn nạn nhân được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng đã thu giữ con dao hung khí.

Theo báo Bảo vệ pháp luật, trước khi gây án, nghi can đi xe máy mang dao đến tìm vị chỉ huy Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm. Khi thấy vị chỉ huy đội từ trong sân ra ngoài, nghi can dùng dao bầu đâm trúng lưng nạn nhân.