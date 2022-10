Cán bộ CDC Bạc Liêu chưa nhận tiền của Việt Á

“CDC Bạc Liêu có sai phạm trong đấu thầu nhưng về mặt tiền nong, các cá nhân của CDC chưa nhận của Việt Á đồng nào", giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu nói.

Chiều 6/10, đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đã trả lời báo chí về việc điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bạc Liêu. Theo ông Thắng, vụ án được khởi tố ngày 31/5. Công an tỉnh Bạc Liêu đã báo cáo Bộ Công an về kết quả điều tra ban đầu.

Người đứng đầu Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết CDC tỉnh này có 3 hợp đồng mua kit test của của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Quá trình điều tra đã làm rõ các sai phạm về quy định đấu thầu gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước. Vụ án xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã báo cáo Bộ Công an về hướng xử lý các sai phạm.

“CDC Bạc Liêu có sai phạm trong đấu thầu nhưng về mặt tiền nong, các cá nhân của CDC chưa nhận của Việt Á đồng nào. Vụ này phải điều tra theo đúng pháp luật để ổn định tình hình trong toàn quốc, còn bắt ai đi tù là việc thứ yếu”, đại tá Lê Việt Thắng nêu quan điểm.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, trả lời báo chí chiều 6/10. Ảnh: Việt Tường.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, CDC tỉnh này mua sắm 44 gói thầu với tổng giá trị hơn 126 tỷ đồng . Trong đó, ngân sách cấp hơn 123 tỷ, kinh phí còn lại từ nguồn thu dịch vụ xét nghiệm Covid-19. Đoàn thanh tra đã chọn 42 gói thầu để kiểm tra, phát hiện 35 gói thầu có nhiều sai phạm.

Đặc biệt, trong 3 gói thầu mua sinh phẩm, hóa chất, vật tư y của Công ty Việt Á với tổng giá trị hơn 23,7 tỷ đồng , lãnh đạo CDC Bạc Liêu để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Đó là công tác lập, trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu không thông qua tập thể ban giám đốc; giám đốc quyết định trên cơ sở đề xuất của Khoa Xét nghiệm và Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Việc lập dự toán gói thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch, chọn công ty báo giá theo chỉ dẫn của đơn vị tài trợ máy xét nghiệm; hồ sơ pháp lý của bảng báo giá và phương pháp so sánh giá lập dự toán vi phạm Khoản 2, Điều 11 Thông tư 58 của Bộ Tài chính. Có mặt hàng CDC mua vượt số lượng và giá trị so với quyết định phê duyệt.

Liên quan đến sai phạm tại CDC, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã kỷ luật ông Trần Hoài Đảo, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, với hình thức khiển trách về mặt Đảng. Đảng ủy khối các cơ quan của tỉnh Bạc Liêu đã kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với 3 cán bộ là ông Trần Vĩnh An, Giám đốc CDC Bạc Liêu; ông Phạm Thanh Hồng, Trưởng khoa Xét nghiệm và ông Trương Thái Hưng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch của CDC Bạc Liêu.