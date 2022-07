Cán bộ cảnh sát hình sự cùng vợ bị tố lừa đảo hơn 23 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thụ lý đơn tố giác tội phạm đối với đôi vợ chồng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng.

Thời gian qua, nhiều người dân ở Thừa Thiên - Huế đã gửi đơn đến Công an tỉnh, Viện kiểm sát tỉnh tố cáo việc họ bị một cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Người bị tố cáo là ông Nguyễn Xuân Anh Dũng và vợ là Dương Thị Mỹ Linh (trú tại 38A Trần Lư, phường An Tây, TP Huế). Trong đó, ông Dũng đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Huế.

Theo nội dung đơn tố cáo của chị P.T.C. (trú TP Huế), người này và Linh là bạn thân từ nhỏ. Linh tâm sự với chị C. là mình làm nghề cho vay, cầm cố tài sản, nhưng nay cần thêm vốn để mở rộng kinh doanh.

Đơn tố giác.



Để tạo lòng tin, Linh thường xuyên chụp ảnh các tài sản khách hàng cầm cố như ôtô, sổ đỏ… qua cho chị C. Tin tưởng bạn, chị C. đã cho Linh mượn tiền với thời hạn một tháng phải trả. Tuy nhiên, Linh tìm nhiều lý do để hoãn trả nợ.

Từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2021, chị C. đã cho vợ chồng Linh vay 2,1 tỷ đồng . Thời điểm vay, ông Dũng (chồng Linh) có đứng ra cam kết đảm bảo trả hết số tiền mà 2 vợ chồng này mượn của chị C.

Theo chị C., toàn bộ số tiền trên là chị đi mượn của người thân, bạn bè mới có được. "Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại, thậm chí là lên tận nhà để đòi lại số tiền trên, nhưng vợ chồng ông Dũng không chịu trả. Hiện tại tôi phải bán tất cả tài sản để trả nợ", chị C. nói.

Ghi nhận đơn của 10 nạn nhân cho thấy số tiền 2 vợ chồng Dũng chiếm đoạt là hơn 23 tỷ đồng . Trong đó, người cho mượn ít nhất là 300 triệu đồng, nhiều nhất là gần 8,5 tỷ đồng .

Theo nội dung đơn của những người dân này, thông qua các mối quan hệ bạn bè, người thân, Dũng và Linh đã vay mượn tiền của họ rồi chiếm đoạt. Lúc vay mượn tiền, vợ chồng Dũng thường lấy lý do cần tiền để đáo hạn ngân hàng và cam kết thời gian trả nợ nhưng sau đó không trả.

Liên quan đến vụ việc, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận đơn tố giác của người dân, đồng thời chuyển cho cơ quan Công an xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với Zing, đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế - cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang thụ lý giải quyết đơn tố giác tội phạm đối với ông Nguyễn Xuân Anh Dũng và bà Dương Thị Mỹ Linh.