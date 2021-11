Cần 200 hạt cườm để tái hiện tóc Serena Williams

Nhà tạo mẫu cho biết bộ tóc mất 8 giờ để hoàn thiện. Nó có sức nặng khi được đính kết quá nhiều cườm.

Theo Insider, trưởng bộ phận tóc cho bộ phim mới của Warner Bros. - King Richard - tiết lộ ê-kíp mất nhiều công sức để tái hiện những bím tóc đính cườm đáng nhớ, gắn liền với Venus và Serena Williams.

“Chúng tôi quyết định sử dụng một nửa tóc giả để quá trình thực hiện suôn sẻ hơn. Có khoảng 200 hạt được đính cho mỗi bộ tóc. Do đó, nó thực sự rất nặng. Ba người làm mất khoảng 8 giờ để hoàn thiện", nhà tạo mẫu Carla Farmer chia sẻ.

Serena Williams và Venus Williams trong giải Mỹ mở rộng 1998. Ảnh: Ron Galella.

Họ bắt đầu bằng cách tết tóc phía trước. Quá trình này chỉ mất 20-30 phút. Sau đó, họ sẽ đội tóc giả ở phía sau. Nhân vật của Venus có các bím tóc riêng lẻ ở phía trước. Trong khi đó, tóc của nhân vật Serena không được tết lại, nó được bện giống như củ hành tây, hướng lên trên.

Farmer cũng cho biết ê-kíp nhận được lời khen từ Venus và Serena khi họ đến thăm phim trường và thấy những bộ tóc giả.

Bộ tóc được tái hiện trong phim. Ảnh: Warner Bros.

Thực tế, những bím tóc nhỏ, nặng và đầy hạt từ gốc đến ngọn đã trở thành biểu tượng, gắn liền với cặp chị em ở những ngày đầu của sự nghiệp. Nó từng được xem như niềm tự hào và truyền cảm hứng cho nhiều người da màu tham gia vào bộ môn quần vợt.

Bộ phim King Richard được ra mắt vào ngày 19/11, ghi lại thời thơ ấu của chị em nhà Williams. Phim chủ yếu nhấn vào khoảng thời gian họ được huấn luyện bởi người cha Richard Williams (do Will Smith thủ vai). Venus và Serena lần lượt do Saniyya Sidney, Demi Singleton thủ vai.