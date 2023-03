Cải thiện chế độ ăn uống lành mạnh chỉ với một phút

Không có nhiều thời gian, bạn vẫn có thể áp dụng những cách đơn giản trong ăn uống để tăng cường sức khỏe.

Để cơ thể khỏe mạnh, chúng ta có thể thực hiện nhiều cách như tập thể dục, ngủ đủ giấc hay tự nấu bữa ăn sạch, đủ chất.

Cuộc sống hiện đại và bận rộn, việc chăm sóc sức khỏe khá tốn thời gian và không dễ dàng. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện các cách dưới đây ngay tại nhà chỉ trong vòng chưa đầy một phút.

Uống nước vào buổi sáng

Will Bulsiewicz, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và là tác giả của Fibre Fueled (bản dịch tiếng Việt: Chất xơ diệu kỳ), cho biết: “Hãy uống một cốc nước lớn khi bạn thức dậy vào buổi sáng, trước khi uống cà phê”.

Ảnh: Toa Heftiba/Unsplash.

Bạn không chỉ bị mất nước quá mức do ngủ cả đêm mà còn có thể phải thức dậy đi vệ sinh 1-2 lần. Việc uống nước trước khi uống cà phê giúp não, thận và ruột của bạn hoạt động hiệu quả hơn. Từ đó, bạn sẽ thấy mình tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.

Tăng dinh dưỡng bữa sáng

Thêm 3 muỗng canh hạt gai dầu vào sữa chua, sinh tố hoặc yến mạch của bạn để tăng 10 g protein từ thực vật.

“Bổ sung món ăn giàu protein vào buổi sáng giúp giữ cho lượng đường trong máu và mức năng lượng ổn định suốt buổi sáng. Tâm trạng của bạn cũng ổn định hơn”, Desiree Nielsen, tác giả sách Eat More Plants, chia sẻ.

Ảnh: Cocobols/Unsplash.

Tạm dừng giữa bữa ăn

Khi bạn ngồi xuống ăn, hãy dành một chút thời gian để chia đôi thức ăn trước khi bắt đầu thưởng thức.

Michelle May, tác giả sách Eat What You Love, Love What You Eat, bày tỏ cách này sẽ nhắc bạn giảm tốc độ ăn, đánh giá lại mức độ đói và no của mình và có thể tạm dừng trước khi quá no.

Ảnh: Louis Hansel/Unsplash.

Thêm dầu olive hoặc giấm khi ăn thực phẩm giàu carb

Cùng với chất béo, chất đạm (protein), carbohydrate là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng để cơ thể hoạt động. Trong thực phẩm, carbohydrate được chia thành 3 loại chính bao gồm đường, tinh bột và chất xơ.

Ảnh: Bruna Branco/Unsplash.

Kelly Toups, giám đốc dinh dưỡng tại Oldways, một tổ chức giáo dục dinh dưỡng và thực phẩm phi lợi nhuận, khuyên rằng khi thưởng thức loại thực phẩm giàu carbohydrate, chẳng hạn như bánh mì, pasta hoặc khoai tây, trước tiên hãy rưới ít dầu olive hoặc giấm lên trên.

Điều này giữ cho lượng đường trong máu ở mức ổn định và giúp bạn duy trì năng lượng.

Nhâm nhi một tách trà

Với nhiều loại trà xanh, chỉ cần một phút pha là bạn đã có ngay thức uống tốt cho sức khỏe.

Ảnh: Oriento/Unsplash.

Trên thực tế, uống trà xanh ít nhất 3 lần/tuần có thể giúp giảm khoảng 25% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, theo một nghiên cứu mới trên Tạp chí Tim mạch Dự phòng Châu Âu.

Ăn rau củ quả mỗi ngày

Hãy dành thời gian chuẩn bị, cắt nhỏ ít nhất một loại trái cây hoặc rau củ ăn nhẹ trong ngày.

Ảnh: Farhad Ibrahimzade/Unsplash.

Đó là cách dễ dàng để tăng lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất phytochemical chống viêm, giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ làn da khỏe mạnh, giữ lượng đường trong máu ổn định và khiến cơ thể bạn dẻo dai hơn, Nielsen nói.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng thêm trái cây và rau tươi vào chế độ ăn hàng ngày sẽ cải thiện tinh thần và sức khỏe của bạn.