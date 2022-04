Cái tên nào sẽ lên ngôi tại Grammy 2022?

Olivia Rodrigo, Billie Eilish và Silk Sonic là những cái tên được dự đoán chiến thắng tại mùa giải Grammy năm nay. Trong đó, hạng mục Album của năm là khó đoán nhất.

Lễ trao giải Grammy 2022 sẽ diễn ra tại Las Vegas ngày 3/4 sau hơn hai tháng hoãn vì Covid-19. So với các mùa trước, cuộc đua năm nay gay cấn hơn bao giờ hết khi các đề cử “Big Four” - gồm Thu âm, Ca khúc, Album của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc – đều được tăng lên con số 10.

Trong danh sách các nghệ sĩ, Jon Batiste hiện đứng đầu với 11 đề cử. Xếp sau anh là Doja Cat, H.E.R. và Justin Bieber với 8 đề cử mỗi người.

Đặc biệt, Olivia Rodrigo là cái tên gây chú ý khi có mặt trong bốn hạng mục quan trọng nhất của Grammy. Giới phê bình mong đợi giọng ca Gen Z sẽ trở thành người thứ ba thắng “Big Four” cùng lúc, sau Christopher Cross (năm 1981) và Billie Eilish (năm 2020).

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc năm nay được xem là cuộc đua giữa các nghệ sĩ Gen Z, chẳng hạn như Arlo Parks (sinh năm 2000), Baby Keem (2000), The Kid Laroi (2003),… Trong đó có một số gương mặt từng hoạt động nghệ thuật một thời gian dài nhưng chưa được công nhận.

Việc Viện Hàn lâm quyết định tăng số đề cử giúp các nghệ sĩ được biết đến nhiều hơn. Điển hình là nhóm pop thể nghiệm Japanese Breakfast và nhóm indie rock người Anh Glass Animals. Cả hai đều được thành lập hơn 10 năm, thực hiện một số album và tour diễn nhưng chưa từng được xuất hiện ở Grammy.

Japanese Breakfast là nhóm nhạc do Michelle Zauner (ảnh) thành lập từ năm 2013.

Năm ngoái, album Jubilee của Japanese Breakfast được giới chuyên môn đánh giá cao, có mặt trong danh sách album hay nhất năm do nhiều tạp chí uy tín bình chọn. Trưởng nhóm Michelle Zauner cũng gây được chú ý khi phát hành cuốn sách đầu tay Crying in H Mart – được Orion Pictures mua bản quyền chuyển thể thành phim.

Về phần Glass Animals, nhóm gây sốt với đĩa đơn Heat Waves – đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 sau 59 tuần leo bảng xếp hạng. Đây cũng là sản phẩm thành công nhất của nhóm từ trước đến nay.

Tương tự, Arooj Aftab là cái tên được giới phê bình đánh giá khá cao trong danh sách. Sinh năm 1985, ca sĩ người Saudi Arabia từng phát hành album đầu tay năm 2014. Cô chọn phong cách jazz tối giản hơi kén khán giả nên không phải là gương mặt hút khách.

Một trường hợp đặc biệt khác là Finneas – anh ruột Billie Eilish – từng thắng tám giải Grammy nhưng đến nay mới được đề cử tại hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc. Finneas là người đóng vai trò sản xuất và sáng tác, góp phần tạo thành công vang dội cho em gái qua hai album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) và Happier Than Ever (2021).

Sinh năm 1997, Finneas nổi tiếng là anh trai Billie Eilish.

Tuy nhiên, giới phê bình nhận định không ai có thể đánh bại được Olivia Rodrigo ở hạng mục này. Các tờ Guardian, Billboard, Pitchfork đều dự đoán ca sĩ Gen Z sẽ giành chiến thắng sau một năm thành công rực rỡ với album đầu tay Sour.

Ca khúc của năm

Năm ngoái, H.E.R gây bất ngờ khi giành chiến thắng tại hạng mục nhờ ca khúc I Can’t Breathe. Năm nay, cô quay trở lại với Fight for You – bài nằm trong phim Judas and the Black Messiah từng mang về cho cô giải Oscar ở hạng mục Ca khúc nhạc phim xuất sắc.

Cạnh tranh với Fight for You là loạt ca khúc thành công về thương mại như Bad Habits (của Ed Sheeran), Kiss Me More (Doja Cat), Peaches (Justin Bieber). Ngoài ra, Montero (Call Me by Your Name) của Lil Nas X cũng là một trong những bản hit năm qua. Song, giới phê bình gần như bỏ qua danh sách này khi dự đoán kết quả chiến thắng.

Trong khi đó, drivers license của Olivia Rodrigo được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho hạng mục Ca khúc của năm. Bài hát do nữ ca sĩ sáng tác cùng nhà sản xuất Dan Nigro, lấy cảm hứng từ mối quan hệ giữa cô với Joshua Bassett. Âm nhạc được phối đơn giản theo phong cách pop ballad, ca từ kể lại cảm xúc thất tình của một cô gái tuổi mới lớn khi bạn trai bỏ đi theo người khác.

drivers license của Olivia Rodrigo được dự đoán là chiến thắng hạng mục Ca khúc của năm.

Thành công của drivers license biến Olivia Rodrigo thành ngôi sao của năm 2021, là đại diện mới cho thế hệ Gen Z. Nhiều tạp chí uy tín như Billboard, Rolling Stone, Independent,… bình chọn đây là bài hát hay nhất trong năm.

Ca khúc cũng lập nhiều kỷ lục như đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong tám tuần liền, trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất trên các nền tảng nhạc số. Do đó, các tờ Billboard, ET, Variety, Guardian đều đồng thuận Olivia Rodrigo sẽ lên ngôi tại hạng mục này.

Hai ca khúc Happier Than Ever (Billie Eilish) và Leave the Door Open (Silk Sonic) cũng được đánh giá cao, được cho là đối thủ sẽ soán ngôi Olivia Rodrigo. Cả ba bài sẽ cùng tranh nhau giải Ca khúc của năm hoặc Thu âm của năm.

Bản thu âm của năm

Cách đây 59 năm, Tony Bennet từng thắng hạng mục Thu âm của âm lần đầu nhờ ca khúc I Left My Heart in San Francisco (1953). Năm nay nếu tiếp tục giành kèn vàng, ông sẽ trở thành người lớn tuổi nhất thắng Grammy trong lịch sử khi bước sang độ tuổi 95.

Hai mùa giải trước, Billie Eilish liên tục được xướng tên với các ca khúc Bad Guy (2020) và Everything I Wanted (2021). Do đó, cô đang có cơ hội ghi kỷ lục là nghệ sĩ đầu tiên lập cú “hat-trick” tại hạng mục Thu âm. Trước đây chỉ có Paul Simon từng đạt được thành tích nhưng không liên tiếp. Anh thắng hai lần với tư cách thành viên nhóm Simon & Garfunkel và một lần sau khi tách solo.

Tuy nhiên, Leave the Door Open mới được xem là ứng cử viên sáng giá. Phát hành tháng 3/2021, ca khúc là màn chào sân của Silk Sonic - nhóm nhạc do Bruno Mars hợp tác cùng Anderson .Paak. Đây cũng là đĩa đơn mở màn cho album đầu tay An Evening with Silk Sonic của nhóm phát hành tháng 11 năm ngoái.

Silk Sonic là dự án hợp tác giữa Bruno Mars và rapper Anderson .Paak.

So với drivers license, chất nhạc trong bản thu được đánh giá cao nhờ kết hợp hài hòa nhạc soul thập niên 1970 và R&B những năm 2000. Giọng hát ngọt ngào của Bruno Mars phối hợp nhịp nhàng Anderson .Paak mang lại cho người nghe cảm giác thư giãn, dễ chịu. Tạp chí Billboard xếp bài đứng đầu trong danh sách tổng kết năm, khen hai giọng hát và phần sản xuất đề cao tính chi tiết.

Bản thân Bruno Mars từng thắng hạng mục với ca khúc Uptown Funk! (2016) - với Mark Ronson - và 24K Magic (2018). Dù không thể lập “hat-trick” như Billie Eilish, anh vẫn sẽ ghi dấu lịch sử nếu được gọi tên.

Album của năm

Năm nay, hạng mục Album của năm tương đối khó đoán. Trong bốn giải “Big Four”, đây cũng là hạng mục Olivia Rodrigo yếu thế nhất. Mặc dù drivers license thành công vang dội, album đầu tay Sour của cô còn nhiều thiếu sót để trở nên xuất sắc.

Sau khi ra về tay trắng năm ngoái, Doja Cat trở lại với nhiều đề cử. Album Planet Her (2021) của cô nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả, tạo ra nhiều bản hit trong năm. Song, khả năng nữ rapper nhận được kèn vàng cũng là khá thấp.

Chưa kể, năm nay Olivia Rodrigo và Doja Cat phải cạnh tranh với hàng loạt tên tuổi mạnh như Jon Batiste (album We Are), Billie Eilish (Happier Than Ever), H.E.R (Back of My Mind),...

Doja Cat cũng có một năm thành công với album Planet Her (2021).

Điển hình là Love for Sale – sản phẩm đánh dấu màn hợp tác tiếp theo giữa Lady Gaga và huyền thoại nhạc jazz Tony Bennett. Album cũng mang ý nghĩa là lời chào tạm biệt của Tony Bennett với khán giả suốt 85 năm ca hát.

Ngoài ra, sự xuất hiện giữa hai đối thủ là Taylor Swift (Evermore) và Kanye West (Donda) càng khiến hạng mục thêm khốc liệt. Song, có thể cả hai đều sẽ không được gọi tên khi Swift vừa thắng năm ngoái với Folklore (2020) còn hạng mục Album của năm hiếm khi là đất dành cho album nhạc rap.

Giới phê bình hiện có ý kiến khác nhau về hạng mục. Trang Billboard và Pitchfork đều dự đoán Olivia Rodrigo được gọi tên. Tờ ET và Guardian cho rằng Billie Eilish nên thắng và sẽ thắng với album Happier Than Ever. Cây viết Chris Willman của Variety lại đặt cược vào album Love for Sale của Tony Bennett và Lady Gaga.

Cái tên được đề cử nhiều nhất Jon Batiste rất có thể sẽ ra về trắng tay ở cả bốn hạng mục “Big Four”.