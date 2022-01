Cái kết nguyên bản của ‘Don’t Look Up’

Đạo diễn Adam McKay mới tiết lộ về nội dung cái kết bị loại bỏ của “Don’t Look Up”. Nếu được sử dụng, nó sẽ thay đổi toàn bộ số phận nhân vật do Meryl Streep thủ vai.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần kết thúc phim Don't Look Up.

Don’t Look Up là bộ phim hài, giả tưởng lấy đề tài tận thế lên sóng dịch vụ trực tuyến từ ngày 24/12/2021. Deadline đưa tin tác phẩm đã trở thành phim truyện có tổng số giờ xem tuần đầu tiên cao nhất lịch sử nền tảng Netflix. Từ ngày 27/12/2021 tới 2/1, Don’t Look Up đã được xem 152,29 triệu giờ.

Trong phim, hai nhà thiên văn học (Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence) phải cảnh báo nữ tổng thống Mỹ (Meryl Streep) và toàn thế giới về một tảng thiên thạch chuẩn bị đâm vào Trái Đất. Nỗ lực cứu thế giới của họ bất đắc dĩ biến thành một cuộc đua tranh trên truyền thông, dẫn đến cái kết kinh hoàng nhưng không kém phần nực cười.

The Independent đã dẫn lời đạo diễn Adam McKay tiết lộ ý tưởng ban đầu của mình về cảnh hậu danh đề thứ nhất của phim. Nó hoàn toàn khác so với phiên bản khán giả được thấy trên màn ảnh. Phim sẽ không có cuộc đụng độ chết chóc nào giữa tổng thống Orlean với sinh vật mỹ miều mang tên brontaroc.

Don’t Look Up hiện đứng sau Red Notice và Bird Box trên bảng xếp hạng tác phẩm có số giờ xem cao nhất trong 28 ngày đầu tiên lên sóng Netflix. Ảnh: Netflix.

Nhà làm phim kể: “Cảnh phim vẫn sẽ bắt đầu bằng tình tiết Orlean cùng những người sống sót trên phi thuyền hạ cánh xuống một hành tinh lạ. Sau đó, một người sẽ thốt lên ‘Giờ ta xây nhà thôi nhỉ’. Rồi người khác nhắc nhở ‘Nhưng con tàu cứu hộ chở đám công nhân nổ tung mất rồi’”.

“Tiếp đến, nhân vật của Mark Rylance sẽ nói ‘Bất kỳ ai đến xây nhà cho tôi sẽ được thưởng 1 tỷ USD ’. Rồi người bên cạnh ông ta cướp lời ‘Tôi trả 2 tỷ USD ’. Và bạn phát hiện ra đám này toàn tỷ phú cả. Họ sẽ tiếp tục nâng mức giá lên 5 tỷ, 10 tỷ… Và cảnh phim kết thúc ở đó”, McKay nói.

Trong cảnh hậu danh đề, tổng thống Orlean và toàn bộ nhóm người sống sót đều ở trần khi đặt chân lên vùng đất mới. Viễn cảnh minh tinh Meryl Streep khỏa thân trên màn ảnh ở tuổi 72 đã khiến Leonardo DiCaprio khó chịu.

Adam McKay kể lại: “Meryl Streep thật can đảm. Và đúng, chúng tôi đã dùng diễn viên đóng thế cảnh bạn thấy trên phim. Bạn biết vì sao không? Vì Leo phản đối để Meryl khỏa thân lên hình. Cậu ấy coi Meryl như một tài sản của đoàn phim vậy. Dùng từ tài sản nghe hơi thiếu kính trọng nhưng Leo trân trọng Meryl như một biểu tượng đặc biệt của lịch sử điện ảnh”.