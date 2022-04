Cái chết của dòng phim hành động

Theo Variety, đại dịch và ứng dụng trực tuyến đã thay đổi thói quen xem phim của khán giả. Ngoài ra, người xem không còn mặn mà với những tựa phim hành động lạ lẫm.

Cuối tuần qua, Ambulance của Universal, bộ phim hành động giật gân về vụ cướp phần lớn diễn ra trên xe cứu thương gặp thất bại tại phòng vé. Bộ phim bị xem là bom xịt khi mở màn với doanh thu 8,7 triệu USD từ 3.412 rạp chiếu ở Bắc Mỹ.

Màn ra mắt này bị giới phê bình đánh giá là đáng thất vọng. Trước đây, Michael Bay là đạo diễn có nhiều tác phẩm thành công về mặt thương mại như Armageddon, Trân Châu Cảng và loạt phim Transformers.

Ambulance là một trong những bộ phim có doanh thu mở màn tệ nhất của Bay, xếp sau cả Pain & Gain (2013) với 20 triệu USD và phim chiến tranh 13 Hours (2016) với 16 triệu USD ra mắt.

Kết quả trên minh chứng rằng thị hiếu khán giả đã thay đổi theo thời gian. Khán giả không còn quá mặn mà với những tựa phim hành động mới, không dựa trên thương hiệu sẵn có.

Cuộc đào tẩu xứng tầm Michael Bay không thành công như mong đợi.

Cú ngã của Michael Bay và Universal

Theo Variety, rất có thể nhà sản xuất phim vịn vào cái cớ thế giới vẫn vật lộn với đại dịch và phòng vé Bắc Mỹ chưa trở lại bình thường. Nhưng khi so với thời gian Ambulance gặp thất bại, Sonic the Hedgehog 2 đã thu về 71 triệu USD mở màn. Một số bộ phim khác vẫn bán được vé mặc ảnh hưởng của đại dịch kéo dài.

Tính đến chủ nhật, Ambulance chỉ thu nhiều hơn bộ phim hài, giả tưởng Everything Everywhere All at Once 2 triệu USD . Điều đáng nói bộ phim chỉ được chiếu ở 1.250 cụm rạp ở Bắc Mỹ.

Lý giải thất bại của Ambulance, một số nhà phân tích phòng vé cho rằng cuộc phiêu lưu của nhân vật phản anh hùng Morbius và bộ phim hài lãng mạn ăn khách The Lost City đã chống lại phim của Michael Bay.

Ngoài ra, với lớp khán giả nam trung niên - đối tượng xem phim chính trong các tác phẩm của Bay - họ được chiêu đãi bằng những tác phẩm bom tấn là The Batman, Spider-Man: No Way Home và No Time to Die.

Hai ngôi sao Jake Gyllenhaal và Yahya Abdul-Mateen II không đủ sức hút để đưa khán giả ra rạp.

Shawn Robbins, chuyên gia phân tích phòng vé tại Box Office Pro, cho biết: “Thời gian là yếu tố lớn nhất chống lại Ambulance vào cuối tuần. Sonic 2 có vẻ là bộ phim dành cho trẻ em, nhưng thực tế tác phẩm thu hút nhiều khán giả, trong đó có nam giới trung niên vì sức hấp dẫn vốn có của thương hiệu. Điều này vô tình làm giảm sức hút của khán giả với Ambulance".

Ambulance có kinh phí khoảng 40 triệu USD , đây là con số tương đối khiêm tốn với Michael Bay. Trước đây, đạo diễn Transformers thường thực hiện những bộ phim có giá trị đến 100 triệu USD . Con số trên bao gồm hàng chục triệu USD cho việc tiếp thị và những nỗ lực khiến khán giả chú ý bộ phim. Đối với việc phát hành phim của hãng phim lớn, tác phẩm có doanh thu mở màn 8,7 triệu USD sẽ khiến họ thất vọng về mọi mặt.

Vào cuối những năm 1990 và đầu thế kỷ 21, không có nhà làm phim nào vĩ đại hơn Bay, theo Variety. Có thể phim của ông không lọt vào danh sách các tác phẩm hay nhất thập kỷ theo ý kiến nhà phê bình, nhưng Bay có sở trường biến những điều vô lý, bất chấp quy chuẩn vật lý trở thành bản hit phòng vé và được khán giả nói về nhiều.

Công thức của Bay không phải lúc nào cũng được áp dụng trong những năm gần đây. Hiện tại, Netflix tạo điều kiện để nhà làm phim thỏa sức tung hoành. Khán giả giờ đây không cần phải rời khỏi nhà để xem The Old Guard, Triple Frontier và 6 Underground của Michael Bay.

Và khi những tựa phim này tự hào có mặt dàn sao nổi tiếng tiếng và phần lớn được đánh giá tích cực, thực tế không có bộ phim nào được ủng hộ nhiệt liệt như Bad Boys hay Armageddon. Giám đốc của Netflix Scott Stuber thừa nhận với Variety rằng 6 Underground không đạt được thành tích như họ mong đợi.

Thời thế thay đổi

Ambulance có sự tham gia của Jake Gyllenhaal và Yahya Abdul-Mateen II. Trong phim, họ đóng vai anh em nuôi, cùng nhau thực hiện phi vụ cướp ngân hàng lớn nhất trong lịch sử tội phạm ở Los Angeles là 32 triệu USD .

Trong lúc trốn chạy, hai người tìm cách thoát thân trên xe cấp cứu đang chở bệnh nhân bị thương nặng. Nhiều tình huống dở khóc dở cười trên chiếc xe có không gian nhỏ thu hút sự chú ý từ giới phê bình.

Hiện tại, Ambulance được giới phê bình đón nhận một cách cuồng nhiệt, đạt điểm đánh giá trung bình 69% trên Rotten Tomatoes. Người mua vé - trong số đó có 58% là nam giới và 50% từ 35 tuổi trở lên - tỏ ra hào hứng với bộ phim, điều này đảm bảo tác phẩm đạt điểm A- từ CinemaScore.

Theo lý giải của Paul Dergarabedian, nhà phân tích truyền thông cao cấp tại Comscore, phim hành động kinh phí lớn từng là pháo đài của màn ảnh rộng. Trước đây, khán giả chỉ có thể đến rạp chiếu để thưởng thức những bộ phim đắt tiền. Nhưng giờ đây, sự ra đời của dịch vụ phát trực tuyến đã thay đổi mọi thứ.

Ngoài ra, đại dịch Covid-19 thay đổi thói quen xem phim của khán giả. Giờ đây, chỉ có các cuộc phiêu lưu của siêu anh hùng, phim chuyển thể từ trò chơi điện tử mới thu hút được khán giả đến rạp chiếu, trong khi một số thể loại không gây được tiếng vang nữa.

Trân Châu Cảng và Transformers là những thương hiệu hốt bạc của Michael Bay.

Những ngôi sao hành động một thời như Harrison Ford, Sylvester Stallone và Bruce Willis không còn là động lực thúc đẩy chiến thắng phòng vé. Bằng chứng là những tác phẩm oanh tạc phòng vé hiện nay, chẳng hạn như Spider-Man: No Way Home, The Batman và Sonic the Hedgehog có điểm chung quen thuộc đều là thương hiệu nổi tiếng.

Ngoài ra, dòng phim kinh dị là cuộc đặt cược an toàn tại phòng vé. Gần đây, Michael Bay thành công nhiều hơn trong vai trò nhà sản xuất các tựa phim kinh dị. Những dự án kinh dị có mặt ông là The Purge, Vùng đất câm lặng đều đạt được thành công nhất định.

David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, cho biết: "Khán giả ngày nay luôn muốn có một cái gì đó đặc biệt. Những bộ phim hành động thông thường không còn là tựa phim có sức hút".

Đối với Universal, Ambulance là khởi đầu cho năm 2022 đầy gian nan. Trước đó, chỉ có Sing 2 thu về 162 triệu USD là điểm sáng. Vào hè này, hãng tiếp tục tung ra hàng loạt bộ phim như Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru và phim kinh dị Nope. Với công thức thành công quen thuộc là thương hiệu nổi tiếng hoặc kinh dị, Universal mong tìm kiếm hào quang sau thất bại từ Ambulance.

"Đừng mong chờ những bộ phim hành động kiểu Michael Bay sẽ giải cứu phòng vé. Những ngày đó chỉ còn được nhìn qua kính chiếu hậu - những tác phẩm từ quá khứ", Variety bình luận.