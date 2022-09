Cái chết bất tử của Người Sắt

Iron Man dưới sự thủ vai của Robert Downey Jr, đem lại một thành công rực rỡ cho phòng vé, mở ra một kỷ nguyên mới về đề tài siêu anh hùng cho điện ảnh Hollywood.

Trong trận chiến cuối cùng, ngay cả khi tập hợp toàn bộ lực lượng của MCU, mọi thứ đều không hề dễ dàng với biệt đội Avengers vì lực lượng của Thanos quá mạnh mẽ. Trong tình thế tuyệt vọng đầy nguy cấp, đó là lúc Iron Man nhìn thấy một cánh cửa hy vọng, một cơ hội chiến thắng mong manh trong trận chiến này và hoàn thành kế hoạch mạo hiểm của Dr. Strange (Benedict Cumberbatch).

Iron Man nhảy vào cuộc chiến và lừa được Thanos một màn ngoạn mục khi lén đoạt 6 viên đá Vô cực, giành lấy cửa thắng duy nhất trong tổng số 14 triệu trường hợp xảy ra mà Phù thủy tối thượng đã tiết lộ trước đó. Anh quyết định búng tay để xóa sổ toàn bộ kẻ thù và chịu kết cục hy sinh dưới sức mạnh khủng khiếp, khép lại thành hành trình 11 năm của mình trong MCU sau câu nói huyền thoại “I am Iron Man”.

Nốt trầm của bản nhạc cao trào

Cái chết của nhân vật Tony Stark là một trong những tình tiết chấn động, gây bất ngờ và xót xa bậc nhất của bom tấn Avengers: Endgame. Siêu anh hùng đặt nền móng cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel cuối cùng đã tự tay viết lên một cái kết oanh liệt, một dấu chấm hoàn hảo sau hàng thập kỷ cống hiến của mình. Đây là ví dụ kinh điển về cách mà một diễn viên đã gắn liền với vai diễn quá lâu có thể nói lời chào tạm biệt với nó như thế nào.

Không ngoài dự đoán, sự ra đi của vị anh hùng được yêu thích nhất màn ảnh gây nên tranh cãi kịch liệt khi một bộ phận không nhỏ người hâm mộ cho rằng, điều đó là tàn nhẫn và thừa thãi khi cố gắng tuân theo một "kịch bản ép buộc", cốt chỉ để lấy nước mắt của khán giả. Trong hàng trăm cách để xây dựng cái kết cho trận chiến cuối cùng, không nhất thiết phải là lời từ biệt đầy đau đớn với một nhân vật vốn đã gắn bó và trở thành biểu tượng của series này.

Trái ngược với lập luận trên, chia sẻ với New York Times, cặp đôi biên kịch McFeely Christopher và Markus cho rằng: “Iron Man là người bắt đầu, và chính anh cũng phải là người hạ màn câu chuyện”. Họ đi tới quyết định không để anh ấy sống sót trong một viễn cảnh hoàn hảo sau cuộc chiến, vì đó mới là một cái kết ấn tượng và bi tráng. Việc em bé Morgan lớn lên trong sự thiếu vắng bóng hình người cha bên cạnh sẽ trở thành nỗi day dứt, ám ảnh với khán giả dù cho bộ phim qua đi.

Sự ra đi của Iron Man để lại khoảng trống lớn trong lòng khán giả hâm mộ.

Bỏ qua những tranh cãi không dứt, cái chết của Iron Man từ hồi kết Avengers: Endgame là sự chuẩn bị hoàn hảo cho cao trào trong Spider-Man: No Way Home (2021). Hai năm kể từ sự ra đi ấy, hình bóng Tony Stark vẫn hiện hữu trong cuộc đời Peter Parker, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những quyết định của cậu trên tư cách là Spider Man. Một cách đầy ngẫu nhiên, số phận lại bắt cậu tiếp nối con đường anh hùng đơn độc của Stark.

Cuối No Way Home, Parker một lần nữa tìm đến Dr Strange, đề nghị ông giúp mình thực hiện một phép xóa ký ức. Bùa chú của thầy phù thủy đã xóa bỏ cái tên Peter Parker khỏi ký ức nhân loại, trong đó có cả những người thân mà cậu yêu quý.

Spider Man đã lựa chọn từ bỏ chính mình, như cái cách Iron Man từng hy sinh trước đó. Siêu anh hùng trẻ tuổi đã vận dụng thành công bài học cuối cùng mà Tony Stark dạy, không từ nguy nan, hy sinh hạnh phúc cá nhân, thậm chí là tính mạng vì mục tiêu bảo vệ thế giới.

Cái chết là một sự khởi đầu mới

Đồng hành cùng khán giả màn ảnh suốt hơn một thập kỷ, Vũ trụ Điện ảnh Marvel dường như chưa từng có dấu hiệu đuối sức khi suốt khoảng thời gian qua, những bản nhượng quyền thương mại phim bom tấn liên tục thống trị phòng vé thế giới. Mặc dù khán giả không còn được thấy Người Sắt của R.D.J kể từ khi bị khai tử, các bộ phim Marvel và chương trình truyền hình vẫn cố gắng úp mở hậu truyện về vị siêu anh hùng này.

Cái chết trong Endgame khép lại hành trình của Iron Man, đồng thời mở ra tương lai của các siêu anh hùng thế hệ mới.

Những khía cạnh mới trong cuộc sống của vị tỷ phú thiên tài trở nên sáng tỏ khi Phase 4 của MCU mở ra. Một số thay đổi đến từ các mối liên hệ trực tiếp với quá khứ của Iron Man, trong khi số khác được hé lộ qua những công bố mới nhất từ MCU. Trong suốt một thập kỷ xuất hiện trên màn ảnh rộng, Iron Man đã thực hiện mục tiêu đảm bảo vũ khí và phát minh của anh ấy sẽ không bị sử dụng cho những mục đích xấu xa. Tuy nhiên, một số dự án Phase 4 đã tiết lộ rằng anh không thể ngăn chặn điều đó xảy ra, đơn cử là series Armor Wars.

Loạt phim truyền hình Disney+ với sự tham gia của War Machine (Don Cheadle thủ vai) xoay quanh ý tưởng các phát minh của Stark rơi vào tay kẻ xấu. Mặc dù sự kiện này tuân thủ đúng cốt truyện diễn ra trong comics, nhưng sẽ có sự khác biệt trên phim ảnh khi Tony không có mặt để dọn dẹp đống hỗn độn của mình.

Có thể nói, sự hy sinh của Tony đang đè nặng lên Rhodey, giống như Sam Wilson trong The Falcon and the Winter Soldier, Rhodes sẽ làm hết sức có thể để tôn vinh và viết tiếp câu chuyện mà người bạn quá cố đã bắt đầu.

Bên cạnh đó, cái chết của Iron Man trong Avengers: Endgame cũng là lời giới thiệu cho sự xuất hiện của Riri Williams, với tên gọi khác: Ironheart (Dominique Thorne). Cô nàng dự kiến ​​sẽ ra mắt trong Black Panther: Wakanda Forever trước khi nhận vai chính trong loạt phim Disney + của riêng mình.

MCU hiện tại vẫn chưa tiết lộ chính xác câu chuyện của Riri và Tony sẽ được kết nối như thế nào. Rất có thể, giống như Hawkeye và Captain Marvel đã truyền cảm hứng cho Kate Bishop và Kamala Khan trở thành những siêu anh hùng thế hệ mới, di sản tinh thần mà Iron Man để lại đã tạo động lực cho Riri Williams có thể làm nên điều tương tự.