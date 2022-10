Cách trở thành nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Thái Lan của Bowkylion

Theo Sanook, tuy khởi đầu khiêm tốn, bằng nỗ lực và tài năng thiên bẩm, Bowkylion đã từng bước khẳng định vị thế hàng đầu qua loạt sản phẩm âm nhạc solo.

Năm 2021, tạp chí Beverlyhills từng chọn ra 10 nghệ sĩ xuất sắc tạo nên âm nhạc có sức ảnh hưởng nhất với khán giả, gồm những cái tên huyền thoại như John Lennon, Paul McCartney, Ed Sheeran, Jason Mraz, Taylor Swift… Đáng chú ý, có đến hai đại diện châu Á cũng có mặt trong danh sách này là Kim Nam Joon hay còn được biết đến với nghệ danh RM - trưởng nhóm nhạc toàn cầu BTS và Bowkylion tên thật là Pichsinee Veerasuthimas - nữ nghệ sĩ tài năng nhất xứ chùa vàng.

Bowkylion được đánh giá là nữ nghệ sĩ hàng đầu Tpop. Ảnh: Twitter.

Theo Gia Culture, âm nhạc của Bowkylion đã được định sẵn vị trí vững chắc trong lòng công chúng. Mới đây, truyền thông Thái đã công bố ngôi sao sinh năm 1994 là một trong 20 nghệ sĩ góp phần định hình và nâng tầm âm nhạc Tpop vượt ra ngoài biên giới lãnh thổ.

Xuất phát điểm khiêm tốn

Theo tạp chí CG Thái Lan, hành trình âm nhạc của Pichsinee Veerasuthimas là cả quãng đường dài nỗ lực theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Thừa hưởng năng khiếu từ mẹ - một ca sĩ đầy khát vọng, Bowkylion theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại trường Cao đẳng nghệ thuật Mahidol tại Salaya, Thái Lan. Trong thời gian này, cô nhận ra vai trò của giọng hát, vừa là công cụ kiếm sống lại giúp giải tỏa tâm lý căng thẳng.

Với ý tưởng chọn một bài hát để thể hiện cảm xúc nhưng dựa trên câu chuyện và cách diễn đạt của riêng mình, nữ ca sĩ bắt đầu thực hiện những bản cover trên kênh cá nhân. Thời gian sau đó, cô gia nhập SKIPIT và trở thành giọng ca của ban nhạc 5 thành viên.

Trong hơn 5 năm hoạt động, nhóm đã gây dựng được độ nhận diện rộng rãi khi tham dự và giành chiến thắng ở nhiều cuộc thi âm nhạc, trong đó bao gồm cả Giải thưởng danh giá Hot Wave 2011. Đặc biệt, đĩa đơn cuối cùng của Bowkylion với tư cách là thành viên của SKIPIT - Crosswalk đã mang về cho nhóm vị trí số 1 trên BXH Funjai.

Năm 2015, SKIPIT tan rã, Bowkylion bắt đầu có bước tiến lớn đầu tiên trong sự nghiệp khi tham gia cuộc thi The Voice Thái Lan mùa thứ 4. Dù không giành chiến thắng, tên tuổi của cô vẫn được khán giả chú ý.

Bowkylion từng được biết đến qua những ca khúc cover. Ảnh: Twitter.

Bowkylion từng chia sẻ trên tạp chí CG: “Mặc dù không phải người thích cạnh tranh, tôi vẫn cố gắng làm mọi thứ hết mình. Cuộc thi này là trải nghiệm đặc biệt vì đây là lần đầu tôi biểu diễn trước công chúng với tư cách là một nghệ sĩ solo. Đây là điều đã thử thách và khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn".

Cũng sau cuộc thi này, ngôi sao 9X may mắn lọt vào tầm ngắm của What The Duck và ngay lập tức ký hợp đồng nghệ sĩ độc quyền với hãng.

Tạp chí CG đánh giá chất giọng khàn của Bowkylion và khả năng truyền tải cảm xúc qua những bản ballad lắng đọng chính là những yếu tố giúp cô đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp âm nhạc với tư cách là một nghệ sĩ solo.

Năm 2017, nữ nghệ sĩ sinh năm 1994 chính thức ra mắt với ca khúc mang âm hưởng Pop/EDM – Anything. Đây cũng là nỗ lực cũng như bước đột phá đầu tiên của nữ ca sĩ với một thể loại nhạc trái ngược với màu sắc R&B quen thuộc ngay từ những ngày đầu bước chân vào nghề.

Khẳng định sức hút qua âm nhạc

Trang Sanook nhận xét sức hút của nữ ca sĩ 28 tuổi đến từ sự đối lập giữa ngoại hình cá tính, mạnh mẽ và âm nhạc sâu lắng, đầy cảm xúc. Đặc biệt, khi Down được phát hành đã ngay lập tức được lan truyền mạnh mẽ nhờ kỹ năng sáng tác ấn tượng. Mỗi bài hát của Bowkylion đều chạm đến trái tim khán giả bởi đều được lấy cảm hứng từ câu chuyện ngoài đời thực của chính bản thân nữ ca sĩ.

Bowkylion được đánh giá cao về cả âm nhạc lẫn ngoại hình. Ảnh: Twitter.

Một trong những bài hát thành công nhất của Bowkylion là Longjai. “Ca khúc nói về việc yêu một ai đó đến nỗi ngay cả khi bạn đang có một mối quan hệ không lành mạnh, bạn vẫn rất hạnh phúc khi ở bên người đó. Tôi nghĩ đây là lý do hầu hết mọi người có thể đồng cảm với bài hát này", cô chia sẻ.

Theo Sanook, không chỉ tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ về âm nhạc, Longjai còn mang về nguồn thu đáng kể khi giúp Bowkylion trở thành nữ nghệ sĩ có lượt stream cao nhất Thái Lan. Thậm chí, cô còn lọt vào BXH của Spotify cùng các ngôi sao thế giới như Taylor Swift hay Ariana Grande... Bên cạnh đó, bản ballad nhẹ nhàng, chân thành còn được đông đảo giới nghệ sĩ và khán giả cover lại.

Chưa dừng lại, loạt sản phẩm sau này như I Miss You, Ganga… đều thành công vượt mong đợi. Hiệu ứng mạnh mẽ được duy trì qua mỗi sản phẩm đã trở thành bước đệm vững chắc để nữ ca sĩ quyết định cho ra mắt album đầy đủ đầu tiên trong sự nghiệp - Lionheart. Album 12 ca khúc chính là cuốn nhật ký của Bowkylion và câu chuyện về cuộc đời cô. Điều đặc biệt, nữ ca sĩ chính là người đảm nhận mọi công đoạn từ sáng tác, thể hiện bài hát đến thiết kế và lựa chọn hình ảnh cho sản phẩm của mình.

Tính đến nay, số lượng bài hát của Bowkylion sở hữu đang đứng đầu trong số các nghệ sĩ nữ hoạt động tại Thái Lan. Ngoài âm nhạc đầy cảm xúc, mỗi sản phẩm của cô còn được giới chuyên môn đánh giá cao về concept đa dạng và tạo hình ấn tượng.

Dám thể hiện bản thân

Dù nổi tiếng, con đường sự nghiệp của Bowkylion không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thuận lợi. Ngôi sao người Thái thường xuyên trở thành chủ đề gây tranh cãi vì cách thể hiện quan điểm trước công chúng.

Bowkylion không ngại lên tiếng trước dư luận. Ảnh: Twitter.

Trước đó, Bowkylion từng phản đáp thẳng thừng về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ: “Tôi thừa nhận đẹp lên nhờ dao kéo. Nhưng tôi chỉ làm một lần và dừng lại vì sợ hãi. Ngay cả bạn trai cũng không cho phép tôi làm điều đó. Nếu có ai nói ngoại hình của tôi liên tục thay đổi do phẫu thuật thẩm mỹ là hoàn toàn không đúng. Bởi tôi nhận thức rõ sự thay đổi về diện mạo của mình nhờ kỹ năng của chuyên gia trang điểm”.

Đối với vấn đề tình cảm, người đẹp sinh năm 1994 cũng không ngần ngại công khai mối quan hệ gắn bó với bạn trai Yi Chayapan - tay bass của ban nhạc Safeplanet. Thậm chí, cô còn tuyên bố sẽ kết hôn nếu đối phương sẵn sàng.

Tờ Sanook cho rằng đối mặt với áp lực dư luận, nữ ca sĩ không lên tiếng giải thích hay giấu giếm vấn đề mà chọn cách kiên định, chỉ tin tưởng vào bản thân và âm nhạc mà cô tạo ra. Cô cũng không có ý định thay đổi bản thân chỉ để làm hài lòng một nhóm người nào đó.

Chính vì tính cách độc đáo của nữ ca sĩ, có ý kiến cho rằng nền âm nhạc Thái Lan chắc chắn phải có cái tên Bowkylion là một trong những nghệ sĩ huyền thoại. Bởi nếu lắng nghe âm nhạc của ngôi sao người Thái, mọi người sẽ có sự cái nhìn khác về cô.

Tuy thường xuyên bị chỉ trích vì cách ứng xử, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng mạnh mẽ của sao nữ sinh năm 1994 với nền âm nhạc xứ Chùa vàng. Thời điểm Thái Lan ổn định hoạt động kinh tế sau Covid-19, Bowkylion đã nhận được hàng loạt lời mời biểu diễn tại các sự kiện, lễ hội âm nhạc lớn nhỏ trong nước. Ngoài vai trò ca nhạc sĩ, cô còn đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất âm nhạc trong tương lai.