Cách tránh uống rượu trong các bữa tiệc

Dịp lễ, Tết thường có bầu không khí hân hoan, kéo theo đó là văn hóa mời rượu mang đến sự căng thẳng cho không ít người ngại uống đồ có cồn.

Theo SCMP, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên có một kế hoạch tiệc tùng điều độ để tránh những trường hợp không hay xảy ra như xích mích với bạn bè, ảnh hưởng sức khỏe.

Theo đó, vào mỗi bữa tiệc, chủ nhà nên thêm vào thực đơn những thức uống không chứa cồn và tôn trọng thói quen dùng đồ uống của các thành viên tham gia. Ngoài ra, để tránh khỏi những lần quá chén, người tham gia nên đi cùng một người bạn đến bữa tiệc để làm "bình phong" từ chối lời mời uống thêm.

Uống bao nhiêu là đủ?

Theo khuyến nghị của USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ), không nên uống quá hai ly rượu mỗi ngày đối với nam giới và một ly mỗi ngày đối với nữ giới. Trung bình, mỗi người chỉ nên nạp vào cơ thể 7-15 ly rượu mỗi tuần. Trong vòng hai tiếng, không nên nạp rượu liên tục vào cơ thể.

Tiệc cuối năm thường có nhiều bia, rượu. Ảnh: Shutterstock.

Trong khi đó, theo thông tin từ CDC, không phải ai có tửu lượng tốt cũng dễ mắc chứng nghiện rượu nhưng việc sử dụng thường xuyên có thể gây nghiện.

Do đó, mỗi người cần biết cách kiểm soát lượng đồ uống có cồn nạp vào cơ thể. Cuối năm là mùa của tiệc tùng, bạn nên có kế hoạch rõ ràng để tránh trường hợp quá chén hoặc xử lý tình huống khi lỡ uống say. Trong trường hợp uống say, bạn nên nhắn cho người thân đến đón, đặt xe thay vì tự lái.

Nếu không muốn hoặc không thể uống, bạn nên vạch rõ giới hạn của bản thân với mọi người và đưa ra những lựa chọn phù hợp.

Giải pháp khi không thể uống đồ có cồn

Say rượu có thể gây ra hội chứng tim mạch tạm thời. Với những người ngại đồ có cồn, đây là lý do chính đáng để từ chối những lời mời uống thêm.

Không phải ai cũng uống được đồ uống có cồn. Ảnh: Shutterstock.

Các nhà nghiên cứu cho biết tiêu thụ một lượng lớn rượu trong thời gian ngắn có thể gây ra những tình trạng rối loạn nhịp tim. Hội chứng này có tên tiếng Anh là “holiday heart syndrome”, thuật ngữ này ra đời vào năm 1978, chỉ những người khỏe mạnh bị rối loạn nhịp tim khi say rượu.

Để tránh trường hợp quá chén gây hại cho sức khỏe, bạn nên hiểu rõ cơ thể và chủ động tìm đồ uống thay thế trên bàn tiệc. Hiện nay, hầu hết nhà hàng đều phục vụ mocktini hay mocktail, đây là hai loại đồ uống phù hợp để thay thế bia hoặc rượu mà vẫn giữ được không khí nhộn nhịp cho bữa tiệc.