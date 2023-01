Cách ‘Titanic’ xuất hiện trong ‘Avatar 2’

Đạo diễn James Cameron tiết lộ một câu nói trong bom tấn "Avatar: The Way of Water" được lấy cảm hứng từ tác phẩm huyền thoại "Titanic"

Theo Cinemablend, phù thủy điện ảnh James Cameron tiết lộ câu thoại: "Tôi thấy bạn" trong Avatar: The Way of Water dựa trên bộ phim Titanic (1997). Trong văn hóa người Na'vi, câu nói đại diện cho một lời chào trang trọng và là cách các nhân vật thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly, Cameron tỏ ra hào hứng khi tái hợp cùng Kate Winslet sau 25 năm kể từ Titanic. Ngoài ra, vị đạo diễn có những chia sẻ thú vị khi nói về mối liên kết giữa Avatar và Titanic khi làm hậu truyện về hành tinh Pandora. Sở hữu khối di sản đồ sộ, James Cameron luôn biết cách phối hợp ăn ý giữa các tác phẩm của mình. "Tôi hoàn toàn quên rằng Jack đã nói câu đó trong Titanic. Điều đó phải có ý nghĩa rất lớn mới khiến mọi người phải chú ý. Trước đó, tôi thực sự chỉ suy nghĩ xem thành viên giữa các bộ lạc sẽ chào hỏi như thế nào khi gặp nhau. Tôi quyết định chọn câu: "Tôi thấy bạn". Tôi xây dựng mọi chi tiết từ cơ bản và dần mang nhiều tầng ý nghĩa. Tôi luôn nói với đội ngũ sản xuất rằng bản thân chỉ có 4 hoặc 5 ý tưởng hay. Điều đó khiến tôi tái sử dụng chúng trong các tác phẩm của mình", Cameron nói. Đạo diễn James Cameron cho thấy sự sáng tạo khi thực hiện Avatar và Titanic. Ảnh: 20th Century Fox. Đạo diễn James Cameron được coi là thiên tài điện ảnh với loạt tác phẩm ăn khách như Avatar, Titanic hay Terminator. Sau 45 năm lăn xả trong bộ môn nghệ thuật thứ 7, Cameron không ngừng thử thách giới hạn bằng trí tưởng tượng và sáng tạo. Sẽ rất khó để thế giới có một nhà làm phim táo bạo như James Cameron. Avatar: The Way of Water tiếp tục duy trì vị trí số một phòng vé khi nâng doanh thu nội địa lên 570 triệu USD . Tính đến cuối tuần qua, hậu truyện về hành tinh Pandora vượt mốc 1,8 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Theo nhận định từ giới quan sát Avatar 2 sẽ không mất nhiều thời gian để cán mốc 2 tỷ USD như mục tiêu ban đầu. Tủ sách Điện ảnh - Truyền hình giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp điện ảnh, công nghệ truyền hình của Việt Nam cũng như thế giới. Ngoài ra, tủ sách còn giới thiệu các tác phẩm đáng đọc về các bộ phim, diễn viên, MC... nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới. Cận cảnh loài hải quái Akula trong 'Avatar' Bản vẽ chi tiết loài săn mồi đáng sợ nhất đại dương trong "Avatar: The Way of Water" mới đây đã được tiết lộ. Sao nam gãy tay vì đấu vật tay trong show Nam diễn viên Trương Tân Thành được đưa tới bệnh viện ngay khi bị thương vì vật tay trong show "Nhà trọ của chúng ta", do đài Chiết Giang sản xuất. Đạo diễn Transformers bị tố làm chết con chim bồ câu Đạo diễn Michael Bay vướng cáo buộc bạo hành động vật khi đang ghi hình cho tác phẩm "6 Underground" ở Italy.

Nhật Long