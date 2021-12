Cách phối tất với giày, dép

Taylor Tomasi Hill, giám đốc sáng tạo và thời trang của trang thương mại điện tử The Yes, khuyên những người mới làm quen với việc ứng dụng tất trong phối đồ nên bắt đầu từ những màu sắc và họa tiết cổ điển. Cô khẳng định việc để lộ tất khi đeo giày là điều hoàn toàn bình thường. Bên cạnh đó, Taylor cho biết doanh số bán tất của The Yes đã tăng 580% vào tháng 11 so với thời gian trước. Những mẫu tất màu sắc và hoa văn tươi sáng đang được ưa chuộng hơn.