Cách nói Táo quân trong tiếng Anh

Táo quân trong tín ngưỡng của người Việt gồm hai ông một bà nên khi chuyển sang tiếng Anh phải dùng danh từ số nhiều.

Kitchen Gods /ˈkɪtʃ.ən ɡɒdz/ (danh từ): Táo quân

Định nghĩa:

Theo sách 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam (NXB Hồng Đức), "Táo" có gốc chữ Hán, nghĩa là bếp. Cuốn Việt Nam tự điển (Lê Văn Đức - Lê Ngọc Trụ) nêu rằng ông Táo, vua bếp hay thần bếp là vị thần có nhiệm vụ ghi chép mọi việc xảy ra trong nhà để ngày 23 tháng Chạp hàng năm về trời báo cáo với Ngọc đế.

Táo quân trong tín ngưỡng của người Việt có nguồn gốc từ Thổ Công, Thổ Địa và Thổ Kỳ. Trong đó, Thổ Công cai quản nhà bếp, Thổ Địa trông coi việc nhà cửa, còn Thổ Kỳ phụ trách trông coi việc chợ búa. Ba vị này sau đó được "Việt hóa" thành hai ông một bà là thần Đất, thần Nhà và thần Bếp núc. Do đó, khi dịch Táo quân sang tiếng Anh, chúng ta sẽ dùng danh từ số nhiều là Kitchen Gods.

Táo quân sẽ về trời để báo mọi điều tốt, xấu của nhân gian vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Do đó, lễ cúng sẽ diễn ra vào trưa ngày 22 tháng Chạp đến trưa 23 tháng Chạp. Sau 12h trưa 23 tháng Chạp, các gia đình không làm lễ cúng vì lúc này Táo quân đã về trời.

Bàn thờ Táo quân thường được đặt gần bếp. Bài vị thờ Táo quân được viết chữ Định Phúc Táo quân, nghĩa là thần định đoạt mọi điều hạnh phúc. Lễ cúng có cá chép vì người Việt cho rằng cá này hóa rồng, đưa ông Táo về trời.

Ứng dụng của Kitchen Gods trong tiếng Anh:

- The Kitchen Gods, also known as the God of the Hearth, is the official guardian of the family.

Dịch: Táo quân, hay còn được gọi là Thần bếp, là vị thần bảo vệ của gia đình.

- The Kitchen Gods is said to go to the Heaven to report the good and evils of the family for the Jade Emperor.

Dịch: Táo quân về trời để báo cáo những điều tốt và xấu trong gia đình cho Ngọc Hoàng