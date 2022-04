Cách nam diễn viên Hàn chống lão hóa da

Jo In Sung chăm dùng kem chống nắng: Anh từng được bình chọn là người đàn ông có làn da đẹp nhất. Ngoài dưỡng ẩm cơ bản, Jo In Sung cũng chú trọng đến việc chống nắng để ngăn ngừa sạm da và lão hóa. Ngoài những bữa chính, anh thường bổ sung thêm trái cây giàu vitamin C. Ảnh: Soompi.