Cách mở cảnh báo thiên tai trên iPhone

Ứng dụng thời tiết trên iPhone cập thêm chức năng cảnh báo sớm các hiện tượng như bão, lũ lụt, lốc xoáy sắp xảy ra ở khu vực hiện tại đến người dùng.

Chức năng cảnh báo sớm thiên tai ở khu vực hiện tại đến người dùng iPhone. Ảnh: iGeeksBlog.

Business Insider ghi nhận tính năng mới xuất hiện trên ứng dụng Thời tiết của iPhone chạy hệ điều hành iOS 16 trở đi cập nhật cảnh báo thời gian thực cho các hiện tượng như bão, lũ lụt, lốc xoáy sắp xảy ra.

Để kích hoạt tính năng này, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Thời tiết > Thông báo và chọn Severe Weather. Một cảnh báo thiên tai sẽ được gửi ngay khi các hiện tượng như bão, lũ lụt hoặc lốc xoáy bắt đầu xuất hiện trong khu vực hiện tại cảu người dùng.

Theo trang chủ Apple, do đòi hỏi thông tin chi tiết về khí tượng hơn so với thông thường do đó tính năng mới này chỉ có tại một số quốc gia như Australia, Brazil, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Mexico, Thái Lan, Mỹ hầu hết khu vực châu Âu. Trong khi đó, người dùng Trung Quốc sẽ được cập nhật qua phần mềm QWeather.

Ngoài khu vực hiện tại, người dùng cũng có thể tùy chỉnh nhận thông báo thiên tai cho bất kỳ thành phố nào mong muốn. Bên cạnh Severe Weather, một tùy chọn khác có tên Next-Hour Precipitation sẽ gửi cho người dùng thông báo nếu dự kiến ​​sẽ có mưa hoặc ngừng mưa trong vòng một giờ tiếp theo.

Hướng dẫn bật tính năng cảnh báo thiên tai trên iOS 16. Ảnh: Business Insider.

Để tính năng cảnh báo thiên tai hoạt động hiệu quả hơn, người dùng có thể kết hợp thêm với Cảnh báo quan trọng (Critical Alerts) mới xuất hiện trên iOS 16 giúp phát tiếng ngay cả khi máy đang ở chế độ tắt âm.

Tính năng cảnh báo thời tiết đang dần được người dùng quan tâm nhiều hơn. Trước đó vào cuối tháng 9, Windy trở thành app miễn phí được tải nhiều nhất trên App Store Việt Nam trong ngày 27-28/9, trên cả iPhone và iPad. Đây cũng là ứng dụng thời tiết phổ biến nhất trên kho ứng dụng Play Store tại Việt Nam từ ngày 26/9.

Trên Google Trends, lượt tìm kiếm các từ khóa như “windy”, “windy bão noru”, “ứng dụng windy” bắt đầu tăng từ ngày 25/9 và đạt mức cao nhất từ rạng sáng 28/9.

iPhone 14 đã về kho nhà bán lẻ TopZone, sẵn sàng tới tay khách hàng từ 0h ngày 14/10. Ảnh: Quỳnh Danh.

iOS 16 còn nhiều tính năng thú vị khác như màn hình khóa tùy biến, tìm lại mật khẩu Wi-Fi đã lưu cũng rất hữu dụng. Phiên bản này được phát hành chính thức trong sự kiện đầu tháng 9 của Apple cùng iPhone 14.

Dòng sản phẩm iPhone 14 cũng đã mở đặt cọc vào cuối tuần qua, và sẽ đến tay khách hàng vào 0h ngày 14/10. Theo chia sẻ của đại diện TopZone, iPhone 14 Pro và Pro Max, đặc biệt là bản màu tím là những phiên bản hút khách nhất.