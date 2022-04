Cách máy chiếu The Freestyle chinh phục dân mê xê dịch

Chiếc máy được lòng dân mê xê dịch nhờ thiết kế bỏ túi nhỏ gọn có thể mang đi bất cứ đâu, khả năng xoay 180 độ và trình chiếu trên nhiều bề mặt.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, thuật ngữ dân du mục kỹ thuật số (digital nomad) - chỉ những người sử dụng Internet và các thiết bị kỹ thuật số để làm việc từ xa - ngày càng trở nên phổ biến. Theo thống kê của tổ chức MBO Partners, năm 2021, chỉ riêng tại Mỹ có tới 15,5 triệu digital nomad, tăng 42% so với năm 2020. Con số này tiếp tục gia tăng khi đại dịch biến nhu cầu làm việc từ xa trở nên cấp thiết.

Cùng với sự trỗi dậy của thế hệ này, các thiết bị kỹ thuật số thông minh, đề cao tính di động, tích hợp tính năng linh hoạt thích ứng với môi trường làm việc, giải trí khác nhau được ưa chuộng.

Chiếc máy chiếu theo người dùng đi bất cứ đâu

Theo The Guardian, khác với freelancer (tạm dịch: Người làm việc tự do), digital nomad có công việc ổn định và thu nhập cao nhưng ít khi lên văn phòng và thường xuyên đi du lịch. Họ yêu thích lối sống năng động, luôn tìm cách thoát khỏi sự gò bó trong công việc và đam mê khám phá những vùng đất mới.

Bắt nhịp lối sống đề cao sự tự do của thế hệ này, Samsung ra mắt dòng máy chiếu với nhiều khác biệt về ngoại hình, khả năng trình chiếu và tích hợp loạt tính năng thông minh. Cũng giống như một chiếc smartphone hay máy tính bảng, The Freestyle được thiết kế hướng đến khả năng có thể theo người dùng đi khắp nơi mà không gây ra trở ngại nào.

Tính di động của chiếc máy chiếu thể hiện ở kiểu dáng nhỏ nhắn, khối lượng chưa đến 1 kg.

Thoát khỏi vẻ ngoài to bản và cồng kềnh của máy chiếu truyền thống, The Freestyle có thiết kế bỏ túi với kiểu dáng hình trụ, chiều dài trong một gang tay và khối lượng chỉ 830 g. Cùng với đó, máy tương thích với nhiều pin dự phòng nên dù đi cắm trại, leo núi, dã ngoại, thậm chí thám hiểm hang động, người dùng đều dễ dàng mang theo và sử dụng.

Nhờ khả năng xoay 180 độ của thiết bị, người dùng có thể linh hoạt thay đổi bề mặt chiếu từ sàn lên tường, trần nhà, mặt bàn hay thậm chí bãi đá gồ ghề chỉ với thao tác xoay và dịch chuyển nhẹ nhàng. Máy sẽ tự động căn chỉnh tỷ lệ màn hình, độ sắc nét của hình ảnh phù hợp theo bề mặt chiếu và góc nhìn của người xem.

Máy có khả năng xoay 180 độ, trình chiếu rõ nét trên cả bề mặt gồ ghề.

Chuyên trang công nghệ TechRadar nhận định đây là thiết bị giúp Samsung phá vỡ trải nghiệm xem truyền thống của thị trường máy chiếu. Từ đó, hãng công nghệ Hàn Quốc giúp người dùng trẻ có thêm lựa chọn cho những chuyến đi của mình.

Trong khi đó, tờ The Verge đánh giá cao chiếc máy tại lần giới thiệu ở triễn lãm điện tử CES 2022 với nhận xét: "Thiết bị xuất sắc của Samsung khiến người dùng thực sự móc hầu bao". Đúng như dự đoán này, The Freestyle đã tạo nên cơn sốt trên toàn cầu và từng cháy hàng trong ngày mở bán.

The Freestyle từng cháy hàng trong tuần đầu tiên ra mắt.

Không chỉ dùng để trình chiếu

Ông Simon Sung - Phó chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Kinh doanh và Marketing ngành hàng Điện tử nghe nhìn Samsung - từng chia sẻ: “The Freestyle là mẫu máy chiếu độc nhất vô nhị, hướng đến sự linh hoạt và tối ưu để đáp ứng lối sống luôn không ngừng thay đổi của người tiêu dùng”.

Đúng như chia sẻ từ đại diện của ông lớn Hàn Quốc, sự linh hoạt của The Freestyle không chỉ giới hạn bởi thiết kế nhỏ gọn dễ di chuyển, mà còn thể hiện ở khả năng đáp ứng nhu cầu tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc của thế hệ trẻ.

Dù kích thước không quá gang tay, máy tích hợp nhiều tính năng thú vị, mở ra không gian trải nghiệm không giới hạn. Như một smart TV với độ phân giải Full HD cùng kho ứng dụng OTT khổng lồ, The Freestyle cho phép người dùng thỏa thích xem phim, nghe nhạc, thưởng thức video vui nhộn.

The Freestyle được tích hợp nhiều tính năng như smart TV của Samsung.

Đi kèm trải nghiệm xem ấn tượng là hệ thống loa 360 độ cho chất lượng âm thanh chân thật, âm bass trầm hơn, rõ hơn, không bị biến dạng. Cùng với đó, chỉ với một cú chạm nhẹ, người dùng có thể kết nối smartphone và máy chiếu, dễ dàng phản chiếu những nội dung yêu thích từ “dế yêu” lên màn hình lớn.

Máy mang đến nhiều khung hình sinh động, sáng tạo.

The Freestyle cũng có thể biến thành một thiết bị phát sáng thời thượng hay chiếc loa độc đáo, thỏa mãn tinh thần theo đuổi sự khác biệt của Gen Z. Người dùng có thể biến không gian buổi cắm trại hay bữa dạ tiệc trở nên thật chill với hiệu ứng ấn tượng từ ánh sáng, lăng kính đến khung cảnh. Trong khi đó, hệ thống loa của máy có khả năng phân tích và lựa chọn nhạc phù hợp để kết hợp với hình ảnh đang trình chiếu, tạo nên không gian tận hưởng cuộc sống đầy cảm hứng.

Với loạt ưu điểm so với máy chiếu truyền thống, The Freestyle mở ra không gian trải nghiệm không giới hạn cho người dùng, đặc biệt là Gen Z. Máy có thể đáp ứng lối sống năng động, không ngừng tìm kiếm những điều mới mẻ và mong muốn khẳng định phong cách sống khác biệt của người trẻ. Dù đi đến bất cứ đâu, The Freestyle sẽ luôn là “bạn đồng hành” của Gen Z trong công việc, học tập hay các hoạt động vui chơi, giải trí.