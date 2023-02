Cách mặc đầm quả chuông không phản tác dụng như Thùy Tiên

Sự sáng tạo khá tham lam cũng như việc phá vỡ những chuẩn mực thời trang đã khiến trang phục của Thùy Tiên phản tác dụng.

Trong Carpet Check số mới nhất, Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị đánh giá có màn thể hiện kém phong độ trên thảm đỏ. Chiếc đầm dạ hội với phom dáng quả chuông ánh vàng không mang lại hiệu ứng thẩm mỹ đáng mong đợi cho nàng hậu. Nguyên nhân đến từ sự sáng tạo khá tham lam cũng như việc phá vỡ những chuẩn mực thời trang phản tác dụng trên thiết kế này.

Thiết kế "quá" sáng tạo

Thời gian qua, Thùy Tiên không chỉ nổi bật nhờ thành tích cao tại chiến trường quốc tế, trang phục được xem là yếu tố hàng đầu giúp Thùy Tiên ghi điểm trong mắt công chúng. Tuần qua, cô mang đến thảm đỏ thiết kế đầm phom dáng quả chuông có màu sắc bắt mắt.

Trang Dress Techifus từng nêu rằng đặc điểm nổi bật của phần dưới của váy chuông là sự mở rộng ở eo với chi tiết nếp gấp. Do đó, việc sử dụng những đường gấp tạo thành các tầng vải mang lại hiệu ứng nổi bật cho Thùy Tiên trước ống kính. Có thể thấy, chất liệu vải phản sáng nhẹ nhàng từ nhũ vàng tạo nên màu sắc tổng thể ấn tượng trên thảm đỏ. Song, đây cũng là chất liệu yêu cầu sự "dressdown" (đơn giản hóa) trong cách mix&match, theo trang Style Yourself Chic.

Thùy Tiên dù khá thông minh khi lựa chọn trang sức vòng cổ làm điểm nhấn chính diện nhưng thiết kế dây áo đính đá rũ vai vô tình trở thành yếu tố thừa trên tổng thể trang phục. Các bố cục điểm nhấn được phân bố đều từ cổ, vai, eo, hông cho đến chân váy cắt xẻ khiến tổng thể có phần rối mắt.

Mặc dù đã sở hữu điểm nhấn ở chân váy, trang phục tiếp tục điểm xuyết thân trên với phần vải quấn đa tầng. Tuy nhiên, lối xử lý trang phục như vậy đã hạn chế đường cong cơ thể của Thùy Tiên. Cụ thể, vòng 1 và vòng 2 trở nên ngang bằng nhau, đồng thời khiến vòng 3 trở nên thô. Đây là một trong những lỗi trang phục phạm phải chuẩn mực và phom dáng đặc trưng của kiểu đầm quả chuông.

Những thiết kế đầm quả chuông đúng chuẩn

Nhìn lại quá trình phát triển của phom dáng đầm quả chuông, đây được xem là một trong những thiết kế xuất hiện khá lâu, từ thế kỷ 17. Theo trang Mood Fabrics, đầm quả chuông có phom dáng được chiết eo ôm sát thân trên với đặc trưng chân váy phồng to ở hông. Đây được xem là kiểu trang phục phù hợp với những sự kiện sang trọng hoặc bán sang trọng.

Những thiết kế đầm quả chuông của các thương hiệu như Valentino (trái), Dior (phải) nhận được phản hồi tích cực. Ảnh: The New York Times, The Fashion Spot.

Do có tuổi đời xuyên suốt bề dày lịch sử thời trang, phom dáng quả chuông từng là "nàng thơ" của các nhà mốt nổi tiếng như Balenciaga, Chanel,... Có thể thấy, tuy được thiết kế và xử lý theo nhiều cách thức khác nhau từ cổ điển như Dior hay thể thao như Valentino, đầm quả chuông luôn trung thành với kiểu dáng đặc trưng chiết eo và phồng hông. Tờ The New York Times từng dành lời khen cho bộ sưu tập Dior mùa Xuân 2023 với các thiết kế váy quả chuông kết hợp cùng các dáng áo corset ôm sát đường cong của người mặc

Có thể nói, những thiết kế có phom dáng quả chuông là một trong những trang phục dễ đẩy người mặc vào ranh giới giữa xấu và đẹp. Không riêng Thùy Tiên, một số những gương mặt nổi tiếng của Hollywood từng nhận phải hiệu ứng tiêu cực mà loạt phom dáng này mang lại. Điển hình là chiếc váy quả chuông hồng của Katy Perry tại lễ trao giải Grammy năm 2019 đã chịu nhiều chế giễu của cư dân mạng. Trong khi đó, Zendaya lại được đánh giá cao nhờ thiết kế phom dáng quả chuông với chất liệu da được xử lý đơn giản.

Nhìn lại trang phục của Thùy Tiên, tuy mang nhiều điểm sáng tạo khác biệt, thiết kế cần giữ lại những yếu tố đặc trưng nhằm khai thác hiệu quả nét đẹp từ phom dáng đầm quả chuông - ấn tượng nhờ tôn vinh đường cong của người phụ nữ, trang The Fashion Spot khẳng định.