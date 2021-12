Cách Jun Ji Hyun già đi

Sức diễn của tài tử kém 11 tuổi bên Song Hye Kyo

Nam diễn viên Jang Ki Yong thu hút sự chú ý khi hợp tác cùng Song Hye Kyo trong bộ phim "Now, We Are Breaking Up". Diễn xuất của anh hiện bị chê không tốt bằng những vai trước.