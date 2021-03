Cách Jeff Bezos đưa Amazon trở thành tập đoàn 1.500 tỷ USD

Quan tâm đến khách hàng, chấp nhận thấp bại, không ngừng đổi mới và phớt lờ giá cổ phiếu là một trong những quy tắc lãnh đạo của ông chủ Amazon Jeff Bezos.

Sự thành công và sức ảnh hưởng của Amazon.com đã đưa Jeff Bezos thành tỷ phú giàu nhất thế giới (theo chỉ số Bloomberg Bilionaires Index).

Theo Wall Street Journal, phong cách lãnh đạo độc đáo của ông được thể hiện trong các bức thư gửi đến nhân viên, cổ đông của Amazon.com, những bài viết và các cuộc phỏng vấn.

Trong gần 30 năm lãnh đạo Amazon.com, ông đưa ra nguyên tắc cho mọi thứ, từ giấc ngủ (ngủ đủ 8 tiếng) đến thời điểm tốt nhất để họp (không phải trước 10h sáng). Điều đó đã thúc đẩy sự thống trị của Amazon trong nhiều lĩnh vực và tạo ra văn hóa làm việc chăm chỉ của tập đoàn.

Ông chủ Amazon Jeff Bezos nắm giữ khối tài sản 181 tỷ USD và là tỷ phú giàu nhất hành tinh, theo chỉ số Bloomberg Bilionaires Index. Ảnh: Getty Images.

Coi trọng chất hơn lượng

Tại Câu lạc bộ Kinh tế của Washington hồi năm 2018, Bezos tiết lộ ông có thói quen đi ngủ sớm, dậy sớm và sắp xếp các buổi họp quan trọng trước bữa trưa. Những điều đó sẽ giúp ông đưa ra các quyết định rõ ràng và sáng suốt mỗi ngày.

"Ra ba quyết định mỗi ngày đã là đủ với tôi. Chúng cần có chất lượng tốt nhất mà tôi có thể", ông chủ Amazon chia sẻ.

Bezos thường cho rằng thành công của Amazon đến từ việc tập đoàn luôn cố gắng mang đến cho khách hàng mọi thứ họ muốn.

Từ những ngày đầu thành lập Amazon, ông luôn đặt một chiếc ghế trống trong mọi cuộc họp. Hành động đó thúc đẩy các giám đốc điều hành suy nghĩ về ảnh hưởng từ quyết định của họ đối với khách hàng.

Khi Bezos cân nhắc mở rộng hoạt động kinh doanh ra ngoài mảng sách và âm nhạc, ông gửi email ngẫu nhiên cho khoảng 1.000 khách hàng, hỏi họ muốn mua gì trên website. Dựa trên phản hồi của khách hàng, ông kết luận mình có thể bán mọi thứ trên Internet. Và đó chính xác là những gì Bezos đã làm.

Đổi mới không ngừng và chấp nhận thất bại

Tiếp đến là sẵn sàng đổi mới. Hồi năm 2019, Amazon được Viện Drucker - tổ chức nghiên cứu thuộc Đại học Claremont (bang California) - xếp hạng là công ty Mỹ được quản lý tốt nhất. Một yếu tố giúp Amazon giành chiến thắng trước Apple là sự đổi mới không ngừng.

Theo các nhà nghiên cứu tại Viện Drucker, Amazon đã vượt xa các doanh nghiệp Mỹ khác về số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế, đăng ký nhãn hiệu, chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển.

Công ty cũng sẵn sàng gạt bỏ các đơn đăng ký bằng sáng chế với tỷ lệ cao hơn những doanh nghiệp khác. Điều đó cho thấy cam kết từ bỏ các công nghệ lỗi thời. Bản thân Bezos cũng có tên trên hàng chục bằng sáng chế của Amazon.

Năm 2019, Amazon được Viện Drucker xếp hạng là công ty Mỹ được quản lý tốt nhất. Ảnh: Reuters.

"Sự thật là, chỉ vài năm sau khi đưa ra một phát minh gây ngạc nhiên, những điều mới mẻ đã trở thành bình thường. Khách hàng sẽ ngáp (vì chán ngán). Và chính cái ngáp đó là phần thưởng lớn nhất đối với một nhà phát minh", Bezos viết cho nhân viên. Ông chủ Amazon đề cập đến những phát minh của công ty như mục đánh giá dành cho khách hàng, trợ lý ảo Alexa và mua sắm bằng một cú nhấp chuột.

Ngoài ra, theo tỷ phú giàu nhất hành tinh, thất bại và đổi mới là không thể tách rời. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa thất bại tốt và thất bại xấu. "Nếu chúng ta xây dựng một trung tâm hoàn thiện đơn hàng mới và nó trở thành thảm họa, đó sẽ là một sai lầm tệ hại", ông viết trong Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos.

"Nhưng khi chúng ta phát triển một sản phẩm, dịch vụ hoặc thử nghiệm mới và nó không hoạt động, điều đó không sao cả. Đó là một thất bại có ý nghĩa", ông chủ Amazon.com khẳng định.

Phớt lờ giá cổ phiếu

Tỷ phú Bezos nổi tiếng với việc luôn muốn đảm bảo sự hiệu quả cho các cuộc họp. Để làm được điều đó, ông yêu cầu những người thuyết trình phải chuẩn bị trước ghi chú, nhưng không được dài quá 6 trang. Trong một bức thư gửi đến các nhà đầu tư, ông ca ngợi quá trình ghi chú giúp "những cuộc thảo luận có chất lượng cao".

Các nhân viên của Amazon.com tiết lộ họ phải dành nhiều tuần để hoàn thiện những bản ghi chú. Điều đó giúp ý tưởng của họ trở nên sắc bén hơn, đồng thời cải thiện quá trình thảo luận và ra quyết định.

Cuối cùng, tại Câu lạc bộ Kinh tế hồi năm 2018, Bezos khẳng định việc tập trung vào biến động hàng ngày của giá cổ phiếu công ty chỉ tốn công.

"Khi cổ phiếu tăng giá 30% trong một tháng, đừng cảm thấy thông minh hơn 30%. Bởi khi giá giảm 30% một tháng, sẽ không hề dễ chịu khi thấy ngu ngốc đi 30%", ông nói với các nhân viên.

"Đừng bao giờ dành bất cứ thời gian nào để suy nghĩ về giá cổ phiếu hàng ngày. Tôi chưa bao giờ làm điều đó", ông khẳng định.