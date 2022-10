Cách HLV Park Hang-seo biến điểm yếu thành điểm mạnh

Nếu thể hình nhỏ con và kỹ năng không mấy nổi trội thì lại càng phải chăm chỉ tập luyện. Cá tính đó trở thành vũ khí của Park Hang-seo, cho dù ông là cầu thủ hay huấn luyện viên.

Trong những câu nói bất hủ mà người khổng lồ của làng túc cầu Johan Cruyff để lại có câu: “Bất cứ điểm yếu nào cũng có thể trở thành điểm mạnh”. Park Hang-seo đã vận dụng triệt để câu nói này.

Mặc dù bắt đầu chơi bóng khá muộn, Park Hang-seo đã nhanh chóng thể hiện được những tố chất nổi trội, điều đó bắt nguồn từ nhiệt huyết của ông dành cho môn thể thao này. Ngoài giờ tập luyện, ông còn dành toàn bộ thời gian rảnh để tự tập luyện các kỹ năng cơ bản với trái bóng.

Sau này, khi đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Park Hang-seo vẫn giữ nguyên thái độ tập luyện nghiêm túc, chăm chỉ như ban đầu. Sở dĩ như vậy không phải vì ông là một cầu thủ không có thực lực. Khi được hỏi: “Có bao giờ ông nghĩ đến việc chuyển hướng sự nghiệp hay không?”, Park Hang-seo đáp rằng: “Tôi không giỏi gì khác ngoài bóng đá”. Đó là một câu trả lời khiêm tốn, song cũng cho thấy nhiệt huyết và sự toàn tâm toàn ý của ông dành cho môn thể thao này.

Đôi khi ánh sáng của tinh thần kiên trì, bền bỉ còn bền lâu hơn những quầng sáng chói lòa trong chốc lát. Chúng ta biết rằng Park Hang-seo đến với bóng đá khá muộn, rồi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp khi không còn trẻ và cũng sớm từ giã sân cỏ để chuyển sang cương vị huấn luyện.

Ông cũng không mau chóng nắm quyền huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, chính những kinh nghiệm phong phú đúc kết trong suốt hơn 14 năm làm công việc huấn luyện đã phát huy tác dụng và trở thành nền tảng vững chãi khi ông chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của một đội bóng.

“Thực ra thời đại học tôi đã đạt được chứng chỉ về đào tạo thể chất, và sau này từng được đề nghị làm giáo viên thể dục kiêm huấn luyện viên bóng đá ở một trường cấp Hai. Tuy nhiên, khi cân nhắc thì tôi thấy rằng làm việc trong khuôn khổ đã được định sẵn sẽ không phù hợp với mình... Và nói thế nào nhỉ? Thật ra khi suy nghĩ về con đường của bản thân, tôi cũng đã trăn trở rất nhiều về các hướng đi khác nhau.

Khi gia nhập câu lạc bộ Lucky-Goldstar tức là tôi phải nói lời tạm biệt với LG Cheetahs, nhưng sau này khi nhận được lời mời thì tôi lại quay lại đội ngũ huấn luyện của LG Cheetahs. Tôi đã chấp nhận lời đề nghị khi đó và trở thành chuyên gia thể lực của đội bóng, hay hiện nay được gọi là huấn luyện viên”.

HLV Park Hang-seo. Ảnh: Minh Chiến.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Park Hang-seo trở thành huấn luyện viên của LG Cheetahs từ năm 1989, đảm nhận vai trò huấn luyện viên thể lực của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc khi tham dự FIFA World Cup năm 1994, là huấn luyện viên đội hình B của Suwon Samsung FC năm 1996.

Từ năm 2000 ông bắt đầu nắm giữ cương vị trợ lý huấn luyện viên trưởng cho đội hình A của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và tiếp tục đảm nhận vị trí này tại FIFA World Cup Hàn Quốc-Nhật Bản năm 2002. Park Hang-seo đã cùng với huấn luyện viên trưởng Guus Hiddink làm nên kỳ tích khi đưa đội tuyển quốc gia Hàn Quốc lọt vào vòng bán kết World Cup 2002.

Ngay sau đó, Park Hang seo lần đầu tiên nắm giữ vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại Asian Games 2002. Tiếp đó, ông trở thành một trong những gương mặt huấn luyện viên tiêu biểu của giải K League khi lần lượt trải qua các vị trí như trợ lý huấn luyện viên của Pohang Steelers FC vào năm 2003, rồi chuyển sang làm huấn luyện viên trưởng của Gyeongnam FC từ năm 2005.

Tới năm 2008, ông trở thành huấn luyện viên trưởng của Jeonnam Dragons FC, và là huấn luyện viên trưởng của Sangju Sangmu FC từ năm 2012. Park Hang-seo có đã tới 14 năm kinh nghiệm tham gia vào đội ngũ huấn luyện trước khi chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng. “Lý do tôi tham gia huấn luyện lâu như vậy không phải vì không đủ khả năng để trở thành huấn luyện viên trưởng, mà lý do hàng đầu là chưa nhận được lời đề nghị nào thôi”.

Mặc dù lý giải một cách khiêm tốn như vậy, thực ra trong suốt nhiều năm tham gia huấn luyện, Park Hang-seo đã từng chút từng chút một củng cố thêm bề dày kinh nghiệm cho bản thân. Ông đã tham gia vào đội ngũ huấn luyện cho những câu lạc bộ lớn đại diện cho nền bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc như LG Cheetah và Suwon Samsung, hơn nữa, chỉ riêng việc nằm trong ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Hàn Quốc khi tham dự World Cup đã giúp ông tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu không thể mua được bằng tiền bạc.

Ngày nay, ở K League chúng ta thường thấy các ngôi sao của đội tuyển quốc gia sau khi kết thúc nghiệp “quần đùi áo số” sẽ ngay lập tức trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cho dù là cầu thủ kỳ cựu đến đâu đi chăng nữa thì cầu thủ và huấn luyện viên cũng là hai vai trò hoàn toàn khác biệt, do đó có không ít người sau khi thử nghiệm vai trò “huấn luyện viên học việc”, họ đã sớm lùi bước và gặp khó khăn khi tìm kiếm các cơ hội mới.

Gần đây cũng có nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng K League đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chính là do sự thiếu kinh nghiệm của những người làm công tác huấn luyện. Trong khi đó, một người đã có nhiều kinh nghiệm huấn luyện như Park Hang-seo thì gần như không phải mày mò thử nghiệm như vậy nữa.

Tại Busan Asian Games 2002, do thiếu may mắn trong loạt sút luân lưu nên tuyển Hàn Quốc khi ấy do ông dẫn dắt đã không giành huy chương Bạc như mục tiêu đặt ra, tuy nhiên sau đó Park Hang-seo đã ghi được rất nhiều dấu ấn và thành tích ấn tượng khi dẫn dắt Gyeongnam FC tới vị trí thứ tư tại giải thi đấu chính thức để tiến vào vòng đá loại sáu đội, cùng Jeonnam Dragons FC giành ngôi á quân tại Korean League Cup 2008 và kết thúc mùa giải K League 2009 với vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, dẫn dắt Sangju Sangmu giành ngôi vô địch tại K League 2.

Có thể thấy rằng ở vai trò của cầu thủ hay huấn luyện viên thì Park Hang-seo cũng luôn cống hiến hết mình cho thành công chung của toàn đội, có thể ông không phải là ngôi sao sáng nhất, nhưng hoàn toàn xứng đáng được vinh danh là một người hùng thầm lặng.

Park Hang-seo có thể không phải là một siêu sao bóng đá, không phải là một huấn luyện viên lừng lẫy, nhưng chắc chắn ông là người không ngừng góp nhặt và tích lũy những kinh nghiệm quý giá nhất trong lĩnh vực của mình. Người xưa có câu “Đại khí vãn thành”, thành công không đến trong một sớm một chiều, với Park Hang seo, muốn thành công thì phải kiên trì vững bước trên con đường mà mình đã chọn.