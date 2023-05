Cách giúp trẻ hạn chế ốm vặt

Theo các bác sĩ, tiêm phòng, khử khuẩn và đeo khẩu trang là những cách giúp trẻ phòng bệnh hiệu quả nhất trong mọi thời điểm.

Đeo khẩu trang là một trong những cách phòng bệnh tốt nhất cho trẻ. Ảnh: Freepik.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), trẻ em có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, thường mắc các bệnh hô hấp, truyền nhiễm do vi khuẩn, virus ngoài môi trường gây ra.

Theo vị chuyên gia này, để phòng các bệnh nói trên, trẻ nhỏ cần được tiêm phòng đầy đủ, sống trong môi trường sạch sẽ, được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng và thực hiện tốt các quy tắc khử khuẩn cũng như đeo khẩu trang.

Cụ thể, một số bệnh đã có vaccine như vaccine cúm, viêm não Nhật Bản, phế cầu hay sởi - quai bị - rubella. Phụ huynh nên tham khảo các phương án tiêm phòng để ngừa bệnh cho con thay vì để con mắc bệnh mới lo điều trị.

Khi trẻ trên 6 tháng, cha mẹ lưu ý lịch tiêm phòng vaccine cúm một lần/năm. Nếu đã tiêm phòng nhưng bé vẫn mắc cúm, bố mẹ có thể yên tâm con mình có triệu chứng nhẹ hơn, không cần uống thuốc hay nhập viện.

Đề phòng trường hợp trẻ bị viêm màng não, đặc biệt là viêm não Nhật Bản, trẻ 12 tháng tuổi cần được tiêm phòng vaccine này.

Phụ huynh nên đưa con đi tiêm nhắc mũi thứ 2 sau 1-2 tuần tiêm mũi đầu tiên. Mũi thứ 3 nên được tiêm sau mũi thứ hai 1-2 năm. Sau đó, phụ huynh có thể duy trì tiêm phòng viêm não Nhật Bản cho con mỗi 5 năm.

Bên cạnh đó, mũi tiêm 3 trong một các bệnh sởi, quai bị, rubella có thể được tiêm chủng cho trẻ trên 12 tháng.

Ngoài ra, đối với các bệnh chưa có vaccine như sốt xuất huyết, tay chân miệng, phụ huynh cần có cách phòng ngừa riêng.

Để ngừa bệnh sốt xuất huyết, bố mẹ nên dọn dẹp vệ sinh không gian sống của con, cho con mặc áo dài tay, ngủ màn. Nếu nghi ngờ trẻ mắc bệnh, phụ huynh nên đưa con đi khám bệnh sớm.

Nếu phát hiện con bị tay chân miệng, bố mẹ nên cách ly và cho con ở nhà để tránh lây cho các bạn, khử khuẩn môi trường sống.

Bác sĩ Quy cũng lưu ý các thao tác khử khuẩn, đeo khẩu trang bên cạnh giúp phòng bệnh Covid-19 có thể dự phòng được nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

Ngoài việc chủng ngừa, giữ vệ sinh môi trường, chế độ dinh dưỡng cũng có thể giúp trẻ phòng các bệnh truyền nhiễm.

Bác sĩ Quy cho hay các trẻ nhẹ cân hoặc thừa cân so với tiêu chuẩn thường có hệ miễn dịch kém hơn, do đó, phụ huynh nên chú ý bổ sung dinh dưỡng để duy trì cân nặng, chiều cao chuẩn cho con. Nhờ đó, trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh, có thể ít mắc các bệnh do virus, vi khuẩn gây ra.