Cách giúp mắt sáng khỏe trong thời đại công nghệ

Gõ tìm kiếm “làm sao hạn chế thời gian dùng thiết bị số” (how to limit screen time), Google lập tức cho ra hơn 1,2 tỷ kết quả. Đâu là giải pháp đúng và đủ cho câu hỏi này?

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và đại dịch khiến cho tiến trình này xảy ra nhanh hơn. Thời gian làm việc online tăng lên, các lớp học đào tạo kỹ năng mềm, ngoại ngữ dần chuyển sang hình thức trực tuyến. Mua sắm và giải trí qua nền tảng số đang bùng nổ. Với trẻ em, việc sử dụng một vài ứng dụng để học thêm trở thành chuyện phổ biến. Điều này đồng nghĩa con người ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ, từ máy tính, smart TV đến điện thoại, máy tính bảng.

Những đôi mắt mệt mỏi trong kỷ nguyên số

Theo Báo cáo Kinh tế số Đông Nam Á (SEA) 2020 được Google, Temasek và Bain & Company công bố tháng 11/2020, Việt Nam là nước có tỷ lệ người dùng các dịch vụ kỹ thuật số mới cao nhất Đông Nam Á. 94% người dùng có ý định sử dụng những dịch vụ trên Internet cả khi đại dịch kết thúc. Người Việt hiện dành đến 3,5 giờ/ngày trên mạng cho những mục đích cá nhân.

Càng ngày con người càng dành nhiều thời gian trên các thiết bị số. Ảnh: Shutterstock.

Mang đến nhiều lợi ích to lớn cho con người, nhưng các thiết bị công nghệ cũng gây ra không ít ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt là đôi mắt.

Theo GS.TS Đỗ Như Hơn (Nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương), nghiên cứu cho thấy các thiết bị như màn hình TV, điện thoại, máy tính bảng, đèn LED phát ra loại ánh sáng xanh có bước sóng 380-500 nm gây ra hội chứng thị giác màn hình (CVS). Đây được xem là căn bệnh phổ biến liên quan đến nghề nghiệp, lối sống thế kỷ XXI.

Khi tiếp xúc thường xuyên với các thiết bị màn hình, ánh sáng xanh sẽ tấn công làm tổn thương, thậm chí gây chết các tế bào thị giác, đặc biệt là tế bào biểu mô sắc tố võng mạc (RPE). Đây là nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý nguy hiểm ở võng mạc như thoái hóa hoàng điểm - bệnh lý gây mù lòa cao, nhưng hiện vẫn chưa có biện pháp điều trị hiệu quả.

Việc nhìn chằm chằm vào máy tính, điện thoại cũng khiến chúng ta quên chớp mắt. Theo tiến sĩ Gardiner, tốc độ chớp mắt thông thường là 15 lần một phút, giảm còn khoảng 5-7 lần/ phút khi nhìn vào màn hình khiến cho quá trình thiết lập lại màng nước mắt - lớp chất lỏng mỏng bảo vệ bề mặt của mắt - bị suy giảm gây khô và mỏi mắt.

Hội chứng thị giác màn hình cũng đến từ tư thế ngồi không đúng. Cụ thể, ngồi rụt cổ, rụt vai, khom lưng hoặc mắt nhướn lên phía trên vì màn hình quá cao. Khoảng cách giữa mắt và màn hình quá gần (dưới 60 cm) cũng khiến đôi mắt nhanh mệt và mỏi.

Việc nhìn chằm chằm vào một không gian hẹp ở khoảng cách gần trong thời gian dài cũng là nguyên nhân gây ra các vấn đề lâu dài về mắt như cận thị, loạn thị, nếu không được đo kính và chăm sóc đúng cách có thể dẫn đến nhược thị.

Trẻ em cũng là đối tượng dễ gặp các vấn đề về mắt do sử dụng thiết bị công nghệ quá nhiều. Ảnh: Shutterstock.

Giải pháp bảo vệ, chăm sóc đôi mắt

Để bảo vệ mắt, người dùng các thiết bị công nghệ nên xây dựng một thói quen online lành mạnh cho bản thân và con trẻ.

Trước hết, nên quan tâm đến không gian học tập, làm việc bằng cách điều chỉnh độ sáng của phòng sao cho vừa đủ, đảm bảo không có nguồn sáng rọi trực tiếp vào màn hình máy tính. Nên đặt thiết bị để trung tâm màn hình máy tính thấp hơn tầm mắt khoảng 10-15 cm. Khi ngồi làm việc nên ngồi đúng tư thế, lưng thẳng, khoảng cách giữa mắt và màn hình tối thiểu 60 cm.

Khi sử dụng máy tính, máy tính bảng và điện thoại cần chớp mắt thường xuyên, nếu cảm thấy mắt thường xuyên bị khô có thể sử dụng nước mắt nhân tạo để giữ ẩm. Đồng thời, các chuyên gia khuyến cáo người dùng áp dụng quy tắc 20-20-20, nghĩa là nhìn màn hình 20 phút thì cho mắt nghỉ ngơi 20 giây và nhìn xa 20 feet (6 m).

Ngồi làm việc đúng tư thế là một trong những cách bảo vệ mắt khỏi hội chứng thị giác màn hình. Ảnh: Shutterstock.

Trong bối cảnh cần thường xuyên sử dụng thiết bị số, việc chăm sóc đôi mắt từ bên trong để tăng sức đề kháng, giúp giảm bớt tác hại từ ánh sáng xanh và các yếu tố khác là xu thế tất yếu.

Các nhà khoa học Mỹ với nghiên cứu chuyên sâu đã khám phá ra broccophane (chiết xuất từ bông cải xanh, giàu sulforaphane) là tinh chất giúp nuôi dưỡng và bảo vệ mắt từ bên trong. Tinh chất này hỗ trợ cải thiện hội chứng thị giác màn hình, giúp giảm đáng kể các triệu chứng khô, mờ, nhức, mỏi, cho đôi mắt khỏe mạnh và linh hoạt. Với công nghệ tinh chiết hiện đại, tinh chất broccophane đã có trong Wit - một sản phẩm chăm sóc mắt cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Đồng thời, broccophane khi vào cơ thể sẽ tăng sản xuất thioredoxin, từ đó giúp bảo vệ các tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, giúp mắt được bảo vệ từ bên trong trước tác động của ánh sáng xanh cũng như tia UV, không khí ô nhiễm… Đôi mắt con người chỉ có khoảng 5 triệu tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, khi bị tổn thương và mất đi thì cơ thể không thể tái tạo. Do vậy, bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc sẽ giúp đôi mắt sáng khỏe từ bên trong.

Khi con người ngày càng hưởng lợi từ các tiện ích do kỷ nguyên số mang đến, đồng nghĩa cuộc sống bị phụ thuộc nhiều hơn vào các loại kích cỡ màn hình điện tử. Do vậy, việc sử dụng các thiết bị số một cách thông minh và tìm đến những sản phẩm chăm sóc mắt hiệu quả, an toàn từ bên trong là cách thích nghi hiệu quả với cuộc sống số hiện nay.