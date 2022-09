Cách giữ an toàn khi ở khách sạn

Dưới đây là một số biện pháp để đảm bảo an toàn cho du khách khi nghỉ tại khách sạn.

Để đảm bảo an toàn của bản thân, du khách nên chủ động kiểm tra kỹ phòng ốc và thông tin của khách sạn trước khi đặt chỗ. Ảnh: Pexels.

Bằng cách xem đánh giá của khách sạn, lựa chọn phòng nghỉ, sử dụng thêm biển báo "Miễn làm phiền" và một số biện pháp khác, du khách có thể yên tâm hơn khi lưu trú tại khách sạn trong chuyến đi sắp tới.

Lựa chọn khách sạn

Khi tìm nơi nghỉ, bạn nên để ý tới các đánh giá về vấn đề an ninh. Đánh giá của khách từng ở sẽ giúp bạn biết thêm về an ninh chung của khách sạn. Khách sạn có camera quan sát và biện pháp để bảo vệ an toàn thông tin cho khách hay không.

Bạn cũng nên chọn các cơ sở hạn chế người lạ ra vào. Đó là các khách sạn chỉ cho khách bấm sử dụng thang máy lên các tầng nếu có thẻ từ riêng.

Bên cạnh đó, du khách cũng cần tìm hiểu về vị trí khách sạn mình dự định đặt. Ngoài gần trung tâm hoặc các điểm đến nổi tiếng, bạn cũng cần cân nhắc thêm một số yếu tố như khu vực đó có thuận tiện cho việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay đặt xe công nghệ, buổi tối có đông đúc không...

Chọn tầng phù hợp

Ở phòng từ tầng 4 đến tầng 6 là lựa chọn khá an toàn. Ở tầng càng cao, bạn càng khó thoát ra ngoài trong các tình huống khẩn cấp, ví dụ như hỏa hoạn.

Bên cạnh tiện nghi, vị trí phòng nghỉ cũng là yếu tố du khách cần cân nhắc. Ảnh: Pexels.

Đặc biệt, du khách nên tránh chọn phòng ở tầng trệt. Đây là khu vực dễ bị tấn công hay đột nhập nhất. Cẩn thận hơn, bạn có thể chọn phòng gần cầu thang bộ hoặc lối thoát hiểm.

Kiểm tra phòng trước khi nhận

Ổ khóa là món đồ đầu tiên du khách cần kiểm tra khi nhận phòng. Khóa cửa hoạt động tốt sẽ đảm bảo bạn không bị người lạ lẻn vào phòng hay làm phiền khi đang nghỉ ngơi.

Mắt thần trên cửa ra vào là nơi người ngoài có thể nhìn vào phòng bạn. Để ngăn chặn việc này, du khách có thể che lại bằng băng cá nhân hoặc băng keo đen.

Bên cạnh cửa ra vào, nếu phòng có ban công và cửa sổ thì du khách cũng nên xem qua chức năng đóng mở của chúng. Nếu các ổ khoá trong phòng có vấn đề thì hãy báo lại khách sạn và đề nghị đổi phòng.

Ổ khóa là thiết bị đầu tiên du khách phải kiểm tra khi nhận phòng. Ảnh: Pexels.

Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra một lượt các vật dụng trong phòng xem có tình trạng hư hỏng hay trục trặc gì không. Quá trình này còn giúp du khách có thể phát hiện được camera hoặc máy nghe lén trong phòng.

Để đảm bảo an toàn hơn, khi nhận phòng, bạn có thể nhờ lễ tân đổi sang số phòng khác thay vì phòng đã đặt trước. Việc làm này nhằm tránh trường hợp có người biết trước phòng bạn sẽ ở. Ngoài ra, địa chỉ khách sạn và số phòng là hai thông tin du khách không nên tiết lộ với người lạ.

Sử dụng thiết bị chặn cửa

Bạn có thể đặt thiết bị nhỏ gọn này ở chân cửa để tránh trường hợp có người đột ngột mở cửa vào phòng bạn. Nhiều khách sạn có chốt xích. Bạn nên sử dụng chốt này khi mở cửa, xem bên ngoài là ai rồi mới tháo chốt.

Nếu không chuẩn bị kịp, bạn có thể chặn bằng ghế hoặc các vật nặng khác. Du khách cũng có thể mắc vào nắm cửa một chiếc cốc sứ hoặc thủy tinh phòng khi có người lạ muốn mở cửa, chúng sẽ rơi xuống tạo tiếng động, cảnh báo cho bạn.

Đặt biển báo "Miễn làm phiền" khi ra ngoài

Khi phải ra ngoài, du khách có thể đặt biển báo "Miễn làm phiền" để hạn chế nhân viên vào dọn dẹp. Bên cạnh đó, bạn có thể bật loa nghe nhạc hoặc tivi để tạo tiếng ồn và như vẫn có người ở trong phòng.