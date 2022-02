Những vị tỷ phú, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ danh tiếng cũng không tránh khỏi thất bại. Tuy nhiên, họ biết cách học hỏi từ những sai lầm.

Sai lầm có hậu quả càng lớn, nhất là khi ta tự tin rằng mình đã làm đúng, bài học rút ra được càng sâu sắc. Đó là kết luận của bài nghiên cứu “Learning from errors” (Học hỏi từ lỗi lầm) do Tiến sĩ tâm lý học Janet Metcalfe của Đại học Columbia thực hiện.

Theo Inc, 2 tỷ phú công nghệ Bill Gates và Elon Musk chính là minh chứng rõ nhất cho triết lý này.

“Khi một người càng tin tưởng rằng họ đã làm đúng khi mắc sai lầm, họ càng dễ sửa chữa hơn. Điều này xảy ra là vì con người thường có xu hướng nhớ kỹ những thiếu sót mình đã mắc phải”, bà Metcalfe nhận định.

Elon Musk là người kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2021. Ảnh: Getty Images.

Trong nghiên cứu của mình, bà Metcalfe cho rằng cách tốt nhất để học một điều mới không phải là nhẩm đi nhẩm lại những dòng chữ nhàm chán trong sách vở. Nghiên cứu đưa ra lời khuyên: “hãy đánh đố và thách thức bản thân, ta sẽ học hỏi được nhiều thứ”.

Elon Musk: Thắng không kiêu, bại không nản

Trước khi đạt được những thành công nhất định tại Tesla, SpaceX và nắm trong tay hơn 300 tỷ USD , Elon Musk đã từng trải qua nhiều thất bại nặng nề. Có thể nói, những sai lầm đó chính là nhân tố quan trọng giúp CEO hãng xe điện có được thành công đáng ngưỡng mộ ngày hôm nay.

SpaceX từng khiến các nhà đầu tư hoài nghi khi ngốn tới hàng trăm triệu USD cho những lần thử nghiệm tên lửa mới. 3 tên lửa đầu tiên của công ty này đều phát nổ trước khi được phóng vào quỹ đạo.

SpaceX cán mốc 100 lần phóng thành công liên tiếp tàu vũ trụ lên trạm quỹ đạo Trái Đất vào tháng 5/2021. Ảnh: SpaceX.

Sau đó, vị giám đốc điều hành đầy tham vọng này từng công khai thừa nhận lý do 3 chuyến bay vào không gian của họ thất bại và cam kết sẽ thành công trong lần tiếp theo. Cuối cùng, tên lửa thứ 4 đã được phóng thành công và SpaceX nhận được hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD từ NASA.

Trong khi đó, Tesla từng bị Top Gear - loạt chương trình nổi tiếng về ôtô - chỉ trích nặng nề trên sóng truyền hình và miêu tả Tesla Roadster là một “thử nghiệm bất khả thi”.

Elon Musk cũng thừa nhận sản phẩm đầu tiên mà Tesla tung ra là một chiếc xe thể thao thất bại. Nhưng với quỹ đạo tăng trưởng chóng mặt trong vài năm gần đây, Tesla đã đưa Musk trở thành người giàu nhất thế giới.

“Điểm khác biệt giữa những doanh nghiệp startup thành công là họ nhận ra sai sót của mình và nhanh chóng sửa chữa. Còn những doanh nghiệp thất bại lại luôn tránh né nó và cố gắng không để mắc lỗi”, doanh nhân bộc bạch trong buổi phỏng vấn với đài truyền hình Bắc Kinh.

Bill Gates: Biến khó khăn thành cơ hội

Tương tự Elon Musk, nhà đồng sáng lập hãng công nghệ Microsoft có suy nghĩ đặc biệt về thất bại.

“Một khi ta không tiêu cực hóa mà xem thất bại là một báo hiệu rằng đã đến lúc phải thay đổi, ta sẽ không bị nó đánh bại. Hãy học hỏi từ sai lầm. Thành hay bại, tất cả đều do cách ta tiếp cận chúng”, Bill Gates viết trong cuốn sách Business @ the Speed of Thought vào năm 1999.

Trước khi thành công với Microsoft, Bill Gates từng khởi nghiệp với công ty Traf-O-Data, giúp phân tích dữ liệu giao thông tại bang Washington nhưng phải dừng lại do thua lỗ. Sau này, chính Bill Gates cũng nhận định đây là “một ý tưởng hay nhưng mô hình kinh doanh còn nhiều thiếu sót”.

Thất bại với ý tưởng khởi nghiệp đầu tay đã trở thành tiền đề giúp Bill Gates sáng lập đế chế Microsoft khổng lồ. Ảnh: BBC.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fortune, Paul Allen - cộng sự của Gates và nhà đồng sáng lập Microsoft - chia sẻ: “Dù Traf-O-Data là một thất bại nhưng nó là bước đệm quan trọng giúp chúng tôi tạo ra sản phẩm đầu tiên của Microsoft sau này”.

Thực tế đã minh chứng, sau những thất bại và nỗ lực vực dậy của Bill Gates, ông đã gầy dựng nên Microsoft, hãng sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới. "Ăn mừng thành công là tốt nhưng rút ra bài học từ thất bại còn quan trọng hơn”, tỷ phú công nghệ chia sẻ.

“Ai rồi cũng mắc sai lầm. Nhưng điều quan trọng nằm ở cách ta đối diện và học hỏi được gì từ chúng”, Jeff Haden, biên tập viên tạp chí Inc, kết luận.