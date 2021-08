Cách Dua Lipa, Bella Hadid duy trì thân hình săn chắc

Để duy trì vóc dáng, hai ngôi sao có chế độ ăn uống và tập luyện khác nhau. Song họ đều yêu thích bộ môn đấm bốc.

Dua Lipa và Bella Hadid gần đây dành thời gian nghỉ dưỡng cùng nhau. Họ đã chia sẻ một số ảnh trên trang cá nhân. Cả hai cùng diện bikini, khoe vóc dáng nhỏ gọn.

Bella Hadid diện áo bikini họa tiết hoàng hôn với sarong (vải quấn quanh eo) tương đồng. Cô hoàn thiện vẻ ngoài bằng dây chuyền vàng, khăn trùm đầu và đi sandal đế chunky.

Bella Hadid và Dua Lipa khoe dáng. Ảnh: Bella Hadid.

Trong khi đó, giọng ca 26 tuổi diện đồ có màu sắc nổi bật hơn. Dua Lipa lựa chọn mẫu áo bikini tím cùng váy hoa văn. Cô dùng thêm mũ lưỡi trai, mang hơi hướm phong cách Y2K.

Theo Women's Health, số đo cơ thể của bộ đôi có thể tương xứng. Song cách luyện tập để duy trì vóc dáng của cả hai không giống nhau.

Dua Lipa tập thể dục vào buổi sáng. Cách luyện tập yêu thích của cô bao gồm yoga, pilates và rèn luyện sức mạnh.

Sau đó, nếu có thời gian, Dua Lipa tập thêm các bài HIIT nhanh, chừng 15 phút. Ngoài ra, các bài tập như nhảy dang tay chân, burpee hay leo núi giúp cô tăng nhịp tim.

"Đó là bài huấn luyện ngắt quãng với cường độ cao. Tôi vẫn cố gắng tìm ra giới hạn của bản thân, liệu mình có thể tập đến đâu và khi nào nên nghỉ ngơi", nữ ca sĩ chia sẻ với Vogue.

Theo Beauty Crew, để tiếp thêm năng lượng, Dua Lipa ăn nhẹ bằng thực phẩm tự nhiên lành mạnh, giàu protein. Trước khi luyện tập, cô dùng chuối và bơ hạt điều làm bữa ăn nhẹ.

Tuy nhiên, Dua Lipa từng tiết lộ không bao giờ ngăn bản thân ăn vặt. Song cô cố gắng hạn chế đồ vặt vào những ngày không bận rộn.

Dua Lipa mặc quần bò tập yoga. Ảnh: InStyle.

Mặt khác, Bella Hadid cho biết cô uống sinh tố, nước trái cây hoặc thức uống có protein 30 phút trước buổi tập. Sau đó, cô thường dùng bữa với hỗn hợp protein và carbs, như thịt gà và gạo lứt.

Trả lời phỏng vấn Harper's Bazaar, siêu mẫu nói lượng đường trong máu của cô thực sự thấp. Do vậy, cô phải ăn mọi lúc để duy trì năng lượng. Song cô sẽ cảm thấy mệt nếu ăn quá nhiều.

Theo Eat This Not That, Bella Hadid thích có bữa ăn giàu chất đạm. Cô cũng thích ăn bánh mì và uống 3 ly cafe espresso trước buổi trưa. Siêu mẫu sinh năm 1996 cố gắng tiêu thụ những thứ sẽ khiến cơ thể cảm thấy dễ chịu.

Về chế độ tập luyện, Bella Hadid thường dành hàng giờ để tập gym. "Khi vào phòng tập, tôi tập luyện trong khoảng 2 giờ. Nếu tôi muốn làm điều gì đó, tôi sẽ cố gắng hoàn thành", siêu mẫu 25 tuổi nói.

Các bài tập của cô thường liên quan đến chạy và tập tạ. Đôi khi, Bella Hadid cũng thực hiện bài tập khác. Cô thực hiện một bài tập thể dục barre. Đây là kỹ thuật tập luyện lấy cảm hứng từ các yếu tố múa ba lê, yoga và pilates.

Bella Hadid cho biết cô thành công với thói quen tập thể dục của mình. Ảnh: Vogue, Footwear News.

Loại hình thể dục cả hai đều yêu thích là quyền anh.

"Khi có thời gian, tôi tập với huấn luyện viên cho những bài chuyên sâu. Tôi chạy không ngừng trong 20 phút. Sau đó là buổi tập đấm bốc và cuối cùng là loạt tạ nhắm vào cơ bụng và mông. Chúng tôi duy trì các thói quen đa dạng, vì vậy các buổi học luôn vui vẻ", Bella Hadid chia sẻ.

Dua Lipa thường tập quyền anh trong thời gian rảnh rỗi. Theo nữ ca sĩ, bộ môn này giúp rèn luyện sức khỏe và giải tỏa tâm trí.

Dua Lipa và Bella Hadid tập quyền anh. Ảnh: @xDebbieDallasx, HawtCelebs.