Cách dọn 'rác não'

Bạn tìm thấy chìa khóa ôtô trong tủ lạnh hay gọi nhầm tên con bạn thành tên chú cún, hoặc tệ hơn là quên ngày kỷ niệm ngày cưới thì đừng trách bản thân. Hãy chú ý não bộ của bạn.

Tiến sĩ Marc Milstein, cho biết: “Những điều này là vô cùng bình thường nhưng nếu tần suất chúng xảy ra tăng lên thì bạn cần phải để tâm đến nó”. Milstein là người có bằng tiến sĩ về hóa sinh học và là tác giả của cuốn sách The Age Proof Brain: New Strategies To Improve Memory, Protect Immunity & Fight Off Dementia (tạm dịch: Bộ não chứng minh tuổi tác).

“Bộ não của bạn được tạo thành từ 80 tỷ tế bào não và giữa những tế bào não đó là 100.000 tỷ kết nối. Đó là điều khiển cách bạn suy nghĩ, di chuyển, ước mơ, hy vọng của bạn. Khi già đi, chúng ta có thể mất một số kết nối đó”, Tiến sĩ Milstein giải thích.

Rác não

Tiến sĩ Milstein, chia sẻ: “80 tỷ tế bào não đó giống như 80 tỷ nhà máy nhỏ, chúng làm việc suốt cả ngày để tạo ra các kết nối mới. Bất kỳ nhà máy nào, khi có rác thải thì cần phải dọn dẹp, bộ não của chúng ta cũng vậy. Nhưng khi già đi, khả năng dọn dẹp của não bộ kém đi hoặc không hiệu quả nữa. Và khi rác thải tích tụ quá nhiều thì khả năng hoạt động của bộ não sẽ bị kém đi rất nhiều”.

Nhưng nếu bạn nghĩ rằng việc rèn luyện trí óc minh mẫn chỉ là chơi các trò trí tuệ và ăn nhiều cá hơn thì có lẽ bạn đã nhầm (chúng chỉ là một trong những việc cần làm). Để thực sự đạt được kết quả, bạn cần chăm sóc mọi thứ: trái tim, hệ tiêu hóa, toàn bộ cơ thể. Bộ não được kết nối với tất cả các bộ phận của cơ thể bạn.

Ông cũng chỉ ra tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer tăng 144% trong 30 năm qua. Các nhà khoa học đang phát hiện ra mối liên hệ chặt chẽ với các tình trạng cơ bản như các vấn đề về bệnh tim và sức khỏe đường ruột.

Một giấc ngủ sâu

Với một thế giới ngập tràn thiết bị điện tử và ô nhiễm ánh sáng trong phòng ngủ, bạn cần đảm bảo đồng hồ sinh học của mình được đồng bộ, khoảng 20.000 tế bào sẽ thiết lập nhịp điệu cơ thể của bạn, bao gồm cả việc giúp bạn ngủ vào ban đêm. Giống như đồng hồ bấm giờ, nó bắt đầu đếm ngược ngay khi bạn thức dậy vào buổi sáng nhưng nó sẽ chỉ hoạt động khi bạn ở nơi có đủ ánh sáng tự nhiên.

Đừng coi thường tầm quan trọng của giấc ngủ. Nó sẽ giúp rửa sạch tâm trí. Ảnh: Shutterstock.

Tập thể dục

Một nghiên cứu tại Đại học Cardiff ở Anh đã theo dõi hàng nghìn người trong hơn 30 năm và phát hiện ra rằng chỉ cần đi bộ 30 phút mỗi ngày sẽ giảm khoảng 65% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Ăn uống

Bạn không cần phải thực hiện một chế độ ăn bắt buộc, bạn chỉ cần có một chế độ ăn uống lành mạnh với thịt, trứng, trái cây, rau và các loại hạt. Ăn cá khoảng hai lần một tuần cũng có lợi cho tim mạch và sức khỏe não bộ. Bạn không cần phải nhớ một danh sách dài các loại thực phẩm, giỏ hàng của bạn chỉ cần có một trong năm thành phần chính sau: chất béo của cá (cá hồi), bơ, quả hạch, quả việt quất, rau xanh (bông cải xanh).

Hạn chế các thành phần có lượng đường và muối quá nhiều gây viêm ruột và ảnh hưởng đến não. “Tình trạng viêm này giống như một ngọn lửa. Khi nó bốc cháy và lan đến não có thể làm hỏng các tế bào khỏe mạnh”.

Nếu giỏ hàng của bạn có bơ (trong số các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe khác), thì bạn đang đi đúng hướng. Ảnh: Shutterstock.

Cuối cùng, đừng quá khắt khe với bộ não của bạn. Với cuộc sống bận rộn hàng ngày, chúng ta giống như một chiếc máy tính bị đơ khi phải mở hàng trăm cửa sổ khác nhau. Hãy cho nó thời gian nghỉ ngơi. Nếu bạn không muốn ngủ, hãy nhắm mắt lại một chút - các nghiên cứu cho biết, mọi người có thể giảm nguy cơ kiệt sức theo cách này.

Bộ não của bạn cũng thích chọn lọc mọi thứ và được lập trình để ghi nhớ những điều vui vẻ, sợ hãi hoặc xúc động. “Việc ghi nhớ mật khẩu của bạn cũng không tốt lắm. Vì vậy, đừng cảm thấy tồi tệ khi bạn luôn phải đặt lại mật khẩu”.

Trí nhớ của bạn được chia thành hai phần chính là trí nhớ dài hạn và ngắn hạn. Trí nhớ ngắn hạn chỉ lưu giữ thông tin mới trong não của bạn từ 7s đến 20s. Điều này giải thích cho việc những lần bạn vào phòng và quên mất mình đến đây để làm gì. Bằng cách lặp lại thông tin, bạn đang nói với bộ não rằng việc chuyển từ trí nhớ ngắn hạn sang dài hạn là quan trọng. “Một mẹo đơn giản khác, nếu bạn muốn ghi nhớ một điều gì đó thì hãy tập trung, cố gắng làm cẩn thận và tỉ mỉ trong một vài giây. Mọi người sẽ bất ngờ về mức độ ghi nhớ của bản thân khi sử dụng cách này”.

Ăn cá khoảng hai lần một tuần có lợi cho sức khỏe của não và tim. Ảnh: Shutterstock.

Bộ não của bạn cũng lưu trữ cùng một ký ức ở các phần khác nhau của não - “giống như một con sóc giấu hạt dẻ”. Vì vậy, một mẹo khác là diễn đạt bằng lời những điều bạn muốn ghi nhớ.

“Hãy nói thành tiếng, bạn sẽ có hai ký ức: Một ký ức liên quan đến lời nói và ký ức còn lại liên quan đến việc nghe những gì bạn vừa nói. Bạn càng cất nó ở nhiều nơi, bạn càng có khả năng nhớ nó”, tiến sĩ Milstein khuyên. “Sự mới mẻ là điều thực sự quan trọng bởi vì nó khiến bạn tạo ra những kết nối mới”.

Nếu bạn thích bông cải xanh thì tin tốt là những loại rau xanh như thế này rất tốt cho não của bạn. Ảnh: Shutterstock.

Thử thách 7 ngày chống lão hóa não

7:00 sáng: Thức dậy

7:15 sáng: Ra ngoài

7:30 sáng: Bữa sáng: Chuối và bơ hạnh nhân. Bạn có thể ăn riêng hoặc kèm với bánh mì ngũ cốc nguyên hạt để bổ sung năng lượng cho não bộ. Nếu bạn cần nhiều calo hơn, hãy thử một quả trứng luộc và sữa chua Hy Lạp cùng quả mọng.

8:00 sáng: Đến giờ đi làm. Hãy tận dụng quãng đường đi làm để học tập; nghe một podcast hoặc audiobook có nhiều kiến thức.

9:00 sáng: Bắt đầu làm việc

Buổi trưa: Vỏ bánh tortilla nguyên cám kẹp với các loại rau xanh và protein như cá ngừ, đậu phụ hoặc thịt gà.

12:45 chiều: 10 phút đi bộ sau bữa trưa

3:30 chiều: Bữa ăn nhẹ tốt cho não: rau và sốt Hummus

5:00 chiều: Trên đường đi làm về, gọi cho một người bạn hoặc người thân mà bạn muốn nói chuyện

6:00 chiều: Dành ra 30 phút tập thể dục buổi tối

6:45 chiều: Bữa tối: Trứng chiên kiểu Ý kết hợp với bông cải xanh, măng tây, nấm, rau chân vịt, ớt đỏ nướng và cà chua bi. Hãy thử trộn thêm phô mai Hy Lạp hoặc Mozzarella. Món ăn phụ có thể là salad đơn giản hoặc bánh mì nguyên cám.

7:45 tối: 10 phút đi bộ sau bữa tối

9:30 tối: Hãy tắt các thiết bị và thử một chút chánh niệm trước khi đi ngủ

10:30 tối: Đến giờ đi ngủ

Lời khuyên cho ngày hôm nay: Để có thói quen đi bộ buổi sáng, hãy đặt giày của bạn ở nơi dễ thấy để chúng nhắc nhở bạn. Cho dù đó đi bộ một mình hay với bạn bè thì đều có lợi cho sức khỏe não bộ. Hãy tự hỏi bản thân bạn cần gì vào ngày hôm nay và dành thời gian thực hiện nó.