Cách điều trị mụn trứng cá, nám da

Điều trị mụn trứng cá, sạm da, chảy xệ có thể mang lại hiệu quả trong vòng một tháng, đủ thời gian để làm đẹp đón Tết.

Trong vòng gần một tháng trước Tết Nguyên đán, bạn có thể áp dụng một số phương pháp để cải thiện các vấn đề da. Bác sĩ Phan Ngọc Huy khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, tư vấn một số biện pháp điều trị mụn trứng cá, nám da nhanh chóng.

Trị mụn trứng cá

Mụn trứng cá là một trong những vấn đề rất thường gặp, đặc biệt ở tuổi thanh, thiếu niên. Các phương pháp điều trị mụn trứng cá cổ điển thường cần 2-3 tháng để đạt được hiệu quả rõ rệt.

Các biện pháp điều trị thông thường bằng cách tái tạo da với hóa chất salicylic axit, glycolic axit, mandelic axit… giúp làm giảm nhanh các nhân mụn và mụn trứng cá viêm đỏ sau vài lần điều trị.

Ngoài ra, tình trạng đỏ vùng da mụn kéo dài cũng đáp ứng khá tốt với các loại laser và ánh sáng như laser xung màu, ánh sáng xung cường độ cao và ánh sáng LED. Tuy nhiên, phương pháp tái tạo da bằng hóa chất có thể khiến da của bạn trở nên nhạy cảm với ánh sáng hơn.

Việc điều trị mụn trứng cá không khó nhưng tùy cơ địa mỗi người sẽ hiệu quả khác nhau. Ảnh: Insider.

Điều trị sạm da

Điều trị sạm da hay nám má còn nhiều khó khăn do tác động của yếu tố như di truyền, nội tiết và lão hóa da do ánh nắng mặt trời. Vì vậy, để điều trị hiệu quả sạm da, khách hàng phải tuân thủ điều trị trong thời gian dài. Để nhanh chóng đạt hiệu quả trong dịp Tết, sự phối hợp giữa các loại thuốc thoa sáng da, thuốc uống an toàn với các thiết bị laser và ánh sáng là rất cần thiết.

Đối với các thương tổn sắc tố nằm gần lớp thượng bì, công nghệ ánh sáng, laser có thể được lựa chọn. Riêng các thương tổn sắc tố nằm sâu trong lớp thượng bì, công nghệ laser và ánh sáng không xâm lấn da có thể phá hủy sắc tố ở lớp bì mà không gây tổn thương da bề mặt.

Các phương pháp này thường không mất thời gian nghỉ dưỡng và có thể thực hiện ngay trước Tết. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao nhất, bạn cần thời gian điều trị nhất định và chế độ chăm sóc da, tránh nắng phù hợp.

Da chảy xệ

Săn chắc da không phẫu thuật ngày càng trở thành xu hướng nhận được nhiều sự quan tâm vì sự hiệu quả và an toàn cao. Các công nghệ thường được lựa chọn là sóng siêu âm hội tụ vi điểm Ulthera và sóng cao tần đơn cực Thermage.

Công nghệ Ulthera được ưu tiên lựa chọn cho người có hiện tượng chùn nhão, chảy xệ, khuôn mặt to kém thon gọn. Trong khi đó, công nghệ Thermage phù hợp hơn với người có gương mặt nhỏ và làn da có nhiều nếp nhăn. Tuy nhiên, một số trường hợp cần kết hợp cả hai phương pháp để mang lại hiệu quả cao nhất.

Các công nghệ này không xâm lấn, không gây tổn thương bề mặt da và thông thường không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Các tổn thương da khiến người mắc chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý, kém tự tin. Ảnh: Balmonds.

Sẹo mụn

Tùy theo đặc điểm sẹo mà các bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Đơn cử, sẹo mụn dạng lượn sóng phù hợp với phương pháp tách đáy sẹo, tiêm chất làm đầy. Sẹo mụn dạng đinh ghim có thể sử dụng phương pháp chấm axit trichloroacetic nồng độ cao. Sẹo mụn dạng đáy hộp phù hợp điều trị với laser vi điểm tái tạo bề mặt da.

Để đạt được hiệu quả cao nhất, các bác sĩ sẽ kết hợp nhiều phương pháp khác nhau trong một phiên điều trị. Tuy nhiên, các phương pháp này có thể gây các biến chứng như tăng sắc tố sau viêm, nhiễm trùng da… nên cần có thời gian để theo dõi và xử lý..

Xóa nếp nhăn, chỉnh đường nét mặt

Botulinum toxin là tiêu chuẩn vàng trong xóa các nếp nhăn động ở vùng trán, nếp nhăn giữa 2 lông mày và đuôi mắt. Trong khi đó, chất làm đầy ngày càng được ưa chuộng để tạo các đường nét trên khuôn mặt như sóng mũi cao, cằm V-line hay khắc phục các khuyết điểm như rãnh mũi má sâu, hõm mắt trũng…

Các phương pháp này cần thời gian ít nhất 2 tuần để có hiệu quả ổn định trên làn da. Tuy nhiên, các bác sĩ của bạn sẽ cần theo dõi sau điều trị để tinh chỉnh. Nếu bạn có dự định điều trị với botulinum toxin và chất làm đầy, hãy dành thời gian 2-4 tuần để có một khuôn mặt như ý.

Dù là phương pháp điều trị xâm lấn hay không xâm lấn, bạn hãy luôn lựa chọn cơ sở điều trị uy tín để được tư vấn phương pháp phù hợp với sức khỏe làn da của.